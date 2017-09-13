Симеоне: «Атлетико» стоит на нужных рельсах»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне отметил действия голкипера «Ромы» Алисона в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. По словам специалиста, его команда также сыграла отлично, добившись нужного результата.

«Их вратарь был бесподобен. Мы тоже сыграли отлично. Доволен нашей игрой, ее интенсивностью. Мы так и хотели сыграть, только не забили.

В первом тайме у нас была пара явных голевых моментов у Сауля и Гризманна, создавали мы их и после. Когда римляне вынесли мяч с линии ворот после удара Коке, я почуял, что вечер будет длинным.

Когда это твой вечер, такие мячи заходят в ворота, но мы стоим на нужных рельсах», – заявил после матча Симеоне.

Матч первого тура в группе С «Рома» – «Атлетико» закончился со счетом 0:0.