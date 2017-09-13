Каррера: «Пообщался с Луисом Адриано. Проблем нет»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что у него нет проблем во взаимоотношениях с нападающим Луисом Адриано.

Напомним, форвард не пожал руку итальянскому специалисту во время матча 9-го тура РФПЛ против «Рубина» (1:0).

– Удалось ли пообщаться с Луисом Адриано, который не пожал вам руку во время матча с «Рубином»?

– Мы обсудили этот момент, он просто расстроился, что не смог забить. Все нормально, проблем нет.