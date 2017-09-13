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    Каррера: «Пообщался с Луисом Адриано. Проблем нет»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что у него нет проблем во взаимоотношениях с нападающим Луисом Адриано.

    Напомним, форвард не пожал руку итальянскому специалисту во время матча 9-го тура РФПЛ против «Рубина» (1:0).

    – Удалось ли пообщаться с Луисом Адриано, который не пожал вам руку во время матча с «Рубином»?

    – Мы обсудили этот момент, он просто расстроился, что не смог забить. Все нормально, проблем нет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.09.2017 01:45
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 сентября 2017, 09:49

      Ну и правильно. Не нужно обращать внимания на эти мелочи. Хорошая атмосфера в команде самое главное.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 13 сентября 2017, 09:34

      А забивать такие моменты просто обязан! Ладно пусть в ЛЧ забивает, победные голы!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 13 сентября 2017, 08:09

      Надеюсь сегодня Адриано забьет и перестанет расстраиваться и игнорировать руку тренера )

      5
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 сентября 2017, 07:51

      Все просто отлично-давайте жить дружно.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 13 сентября 2017, 07:11

      правильно,не нужны нам раздряги в команде

      3
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      Рейтинг: +5459

      Дядя Серёжа 13 сентября 2017, 06:32

      Давай пожмём друг другу руки
      И Марибор - на долгие года...

      0
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 13 сентября 2017, 02:18

      вот и хорошо! сегодня нужно побеждать!

      6
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