Главный тренер «Бенфики» считает поражение от ЦСКА нечестным результатом

Главный тренер «Бенфики» Руи Витория после матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА (1:2) выразил мнение, что поражение португальского клуба в данной встрече является нечестным результатом.

Отметим, что пенальти, который в составе армейцев реализовал Витиньо, был поставлен после спорного момента с попаданием мяча в руку игрока хозяев.

«Результат для нас плохой. Мы работали, играли. Все, что мы сделали, было достаточно для победы. Но в некоторых ситуациях были в шоке, потому что результат получился нечестным. Знаю, что завтра о судействе будут говорить, но я не собираюсь этого делать. Потому что я здесь, чтобы говорить об игре», – сказал Витория.