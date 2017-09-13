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    Главный тренер «Бенфики» считает поражение от ЦСКА нечестным результатом

    Главный тренер «Бенфики» Руи Витория после матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА (1:2) выразил мнение, что поражение португальского клуба в данной встрече является нечестным результатом.

    Отметим, что пенальти, который в составе армейцев реализовал Витиньо, был поставлен после спорного момента с попаданием мяча в руку игрока хозяев.

    «Результат для нас плохой. Мы работали, играли. Все, что мы сделали, было достаточно для победы. Но в некоторых ситуациях были в шоке, потому что результат получился нечестным. Знаю, что завтра о судействе будут говорить, но я не собираюсь этого делать. Потому что я здесь, чтобы говорить об игре», – сказал Витория.

    Источник: Rusfootball.info

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    13.09.2017 01:23
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    Комментарии46
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      Рейтинг: +3282

      woyser 13 сентября 2017, 14:47

      Переигровка)

      0
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      Рейтинг: +549

      Жентус 13 сентября 2017, 14:37

      Считать можно что угодно, а счет на табло и 3 очка в кармане.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 13 сентября 2017, 13:39

      Везение всегда присуствует в футболе - если честно игра на ничью - судья конечно был на нашей стороне - ну не всегда же быть на ихней все окей

      0
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 13 сентября 2017, 12:23

      Сами себя наказали! Продали игроков летом на 100 млн вот и результат)

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 13 сентября 2017, 12:12

      После фин. свистка никто из футболистов Бенфики не побежал разбираться с главным.... европейская дисциплина))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +111

      baddy 13 сентября 2017, 12:06

      Судья ошибся, но результат есть. Матч ничейным был бы, но пони выиграли, значит 3 очка. Если считает несправедливым результат, подай жалобу в ФИФА, а не жалуйся журналистам.

      3
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      Рейтинг: +532

      Бан 13 сентября 2017, 11:41

      Что бы кто бы не говорил, но у Бенфики моментов по большому счету и не было. А без моментов, говорить, что сделали достаточно для победы - абсурд.

      1
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      Рейтинг: +212

      perm 242 13 сентября 2017, 11:32

      Руи Витория - настоящий мужик ... не думаю , что многие способны не сваливать своё поражение на судей , которые явно ошиблись в двух ключевых случаях ...

      0
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      Рейтинг: +463

      Vratarь 13 сентября 2017, 10:37

      Ждём-ждём, высказывания господина Гинера, и миллионной армии поклонников видеоповторов. А я отправляю в УЕФА благодарственное письмо за торможение этого процесса, благодаря чему наш ЦСКА привёз из Лиссабона три очка вместо "баранки".

      3
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      Рейтинг: +161

      adekvat 13 сентября 2017, 10:19

      Играть надо было лучше и забивать больше.

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