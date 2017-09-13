Жамалетдинов – третий футболист ЦСКА, забивший гол в дебютном матче Лиги чемпионов

Может вырасти в отличного игрока. Удачи и дальнейшего прогресса!
В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА в гостях одержал волевую победу над «Бенфикой» (2:1). Автором победного гола в составе армейцев стал Тимур Жамалетдинов.
Отметим, что для 20-летнего россиянина данный забитый мяч стал дебютным в рамках еврокубка.
Таким образом, форвард стал третьим игроком московского клуба, который отличился голом в первом матче Лиги чемпионов. Ранее это удавалось Алану Дзагоеву и Понтусу Вернблуму.
Тимур Жамалетдинов принес ЦСКА победу в Лиссабоне. Кто он такой?