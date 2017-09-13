Жамалетдинов – третий футболист ЦСКА, забивший гол в дебютном матче Лиги чемпионов

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА в гостях одержал волевую победу над «Бенфикой» (2:1). Автором победного гола в составе армейцев стал Тимур Жамалетдинов.

Отметим, что для 20-летнего россиянина данный забитый мяч стал дебютным в рамках еврокубка.

Таким образом, форвард стал третьим игроком московского клуба, который отличился голом в первом матче Лиги чемпионов. Ранее это удавалось Алану Дзагоеву и Понтусу Вернблуму.

Тимур Жамалетдинов принес ЦСКА победу в Лиссабоне. Кто он такой?