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    Жамалетдинов – третий футболист ЦСКА, забивший гол в дебютном матче Лиги чемпионов

    В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА в гостях одержал волевую победу над «Бенфикой» (2:1). Автором победного гола в составе армейцев стал Тимур Жамалетдинов.

    Отметим, что для 20-летнего россиянина данный забитый мяч стал дебютным в рамках еврокубка.

    Таким образом, форвард стал третьим игроком московского клуба, который отличился голом в первом матче Лиги чемпионов. Ранее это удавалось Алану Дзагоеву и Понтусу Вернблуму.

    Тимур Жамалетдинов принес ЦСКА победу в Лиссабоне. Кто он такой?

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.09.2017 01:13
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 сентября 2017, 09:41

      Может вырасти в отличного игрока. Удачи и дальнейшего прогресса!

      1
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      Рейтинг: +1742

      Alex Y 13 сентября 2017, 07:19

      Молодец

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 13 сентября 2017, 06:57

      Хороший нап, жаль ставят только редко... Лучше в разы чем Оланаре...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +231

      yanedo 13 сентября 2017, 06:19

      Молодец Жамалетдинов пусть играет в основе бо оланаре деревянный невписывается в игру цска

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 13 сентября 2017, 02:45

      Молодчинка Тимурчик, рада за тебя, надеюсь это не первый, и не последний гол в твоём исполнении...

      4
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 13 сентября 2017, 02:25

      Молодец Жамалетдинов - успехов!!!

      4
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