Гончаренко: «Ожидал ли от «Бенфики» большего? У нее большой резерв, и сегодня она оказала очень хорошее давление»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» (2:1).

Отметим, что московский клуб впервые в истории начал групповой турнир еврокубка с победы.

– Ожидали от «Бенфики» большего?

– У «Бенфики» большой резерв. По крайней мере, сегодня они оказывали на нас очень хорошее давление. Но так бывает в футболе: можешь выиграть, можешь проиграть. Знали, как действует связка Пицци-Жонас, как играть на флангах. При этом все равно «Бенфика» находила возможность создавать моменты.