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    Гончаренко: «Ожидал ли от «Бенфики» большего? У нее большой резерв, и сегодня она оказала очень хорошее давление»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» (2:1).

    Отметим, что московский клуб впервые в истории начал групповой турнир еврокубка с победы.

    – Ожидали от «Бенфики» большего?

    – У «Бенфики» большой резерв. По крайней мере, сегодня они оказывали на нас очень хорошее давление. Но так бывает в футболе: можешь выиграть, можешь проиграть. Знали, как действует связка Пицци-Жонас, как играть на флангах. При этом все равно «Бенфика» находила возможность создавать моменты.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    13.09.2017 00:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +119

      nitto 13 сентября 2017, 00:30

      После пенальти цска проявили характер, игроки выложились на полную, что позволило забить второй гол Жемалетдинову, так бывает, на эмоциях забили второй, с победой.

      2
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      ...
      Рейтинг: +24996

      bset > nitto 13 сентября 2017, 09:03

      Не только ЦСКА проявил характер, но и тренер. При Слуцком очевидным был бы выход Игнашевича вместо Оланаре.

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