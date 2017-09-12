Каррера: «Матч с «Марибором» не будет легким для «Спартака», мы готовы играть первым номером»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в преддверии матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Марибором» заявил, что хорошо изучил соперника. Итальянский специалист подчеркнул, что красно-белые уверены в себе и готовы играть против словенской команды первым номером.

«Марибор» – топовая в Словении команда, они выиграли много титулов. Матч точно будет нелегким. Мы изучали эту команду и готовы играть первым номером.

Решили тренироваться в Москве не из-за опоздавшего самолета. Судя по погоде, сделали правильный выбор, отказавшись от занятия в Мариборе.

Мечта ли для меня Лига чемпионов? Мечта – это работа, к которой испытываешь страсть. Я нахожусь в футболе много лет и как игрок, и как тренер, и, конечно, Лига чемпионов важна. Но главное, испытывать страсть к работе.

Мы хорошо поработали над нашими ошибками, чтобы они не повторялись в будущем. Несмотря на наше восьмое место в таблице, мы выиграли Суперкубок и одержали победу в последнем матче. «Спартак» уверен в себе», – сказал Каррера.

Поединок «Марибор» – «Спартак» состоится в Словении в среду, 13 сентября, и начнется в 21:45 по московскому времени.