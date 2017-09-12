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    Каррера: «Матч с «Марибором» не будет легким для «Спартака», мы готовы играть первым номером»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в преддверии матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Марибором» заявил, что хорошо изучил соперника. Итальянский специалист подчеркнул, что красно-белые уверены в себе и готовы играть против словенской команды первым номером.

    «Марибор» – топовая в Словении команда, они выиграли много титулов. Матч точно будет нелегким. Мы изучали эту команду и готовы играть первым номером.

    Решили тренироваться в Москве не из-за опоздавшего самолета. Судя по погоде, сделали правильный выбор, отказавшись от занятия в Мариборе.

    Мечта ли для меня Лига чемпионов? Мечта – это работа, к которой испытываешь страсть. Я нахожусь в футболе много лет и как игрок, и как тренер, и, конечно, Лига чемпионов важна. Но главное, испытывать страсть к работе.

    Мы хорошо поработали над нашими ошибками, чтобы они не повторялись в будущем. Несмотря на наше восьмое место в таблице, мы выиграли Суперкубок и одержали победу в последнем матче. «Спартак» уверен в себе», – сказал Каррера.

    Поединок «Марибор» – «Спартак» состоится в Словении в среду, 13 сентября, и начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.09.2017 21:46
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 сентября 2017, 09:19

      Давайте, покажите всё на что способны! Вперёд Спартак!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 сентября 2017, 07:48

      Победы вам желаю,не разочаруйте.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5459

      Дядя Серёжа 13 сентября 2017, 06:36

      Надо такую страсть, чтоб другим страсшно стало.

      2
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    • ...
      Рейтинг: -13

      Popularov 13 сентября 2017, 02:21

      Если игры у Спартака НЕТ, то и номера не помогут!
      Есть сомнения, что Спартак сможет показать хороший футбол в Славении и победить.
      «Марибор» в последнее время играет хорошо.
      Команда летом усилилась.
      Одно дело — игра Спартака у себя в чемпионате, другое — Лига чемпионов.
      Несколько важных игроков травмированы.
      Но «Марибор» играет у себя дома, проигрывать не имеет права.
      Будем посмотреть, как там в Словении сыграет Спартак?
      Спартак без помощи арбитров не может выиграть!
      Иностранные арбитры там не будут судить и ЧУДИТЬ, как арбитры в нашем чемпионате.
      Заместитель главы департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров в эфире программы "Свисток" на канале "Наш футбол" высказал мнение, что арбитр Сергей Лапочкин ошибся, показав полузащитнику "Спартака" Ивелину Попову желтую карточку за фол против нападающего "Рубина" Максима Канунникова.
      Такое нарушение по всем критериям, однозначно, должно караться красной карточкой.
      Эпизод произошел на 20-й минуте встречи 9-го тура премьер-лиги, в котором красно-белые победили со счетом 1:0.
      Вот так, за счёт таких ПОДАРОЧКОВ арбитра, Спартак и выиграл.
      Лапочкин ГРУБО ошибся в этом эпизоде!
      Такое нарушение игроком Спартака, по всем судейским критериям, однозначно, должно караться КРАСНОЙ карточкой.
      А я ведь, перед стартом чемпионата сезона 2017/18, ПРЕДУПРЕЖДАЛ!
      Ждите НОВЫХ СУДЕЙСКИХ СКАНДАЛОВ в новом футбольном сезоне 2017/18!
      Будогосский и чиновники РФС вам их обеспечат по полной скандальной работе наших арбитров!
      Потому что безнаказанность арбитров порождает вседозволенность, а вседозволенность и безнаказанность порождают "ошибки", согласно цены вопроса.
      Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, перечёркивают все старания других команд на честное и справедливое судейство.
      Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ, чтобы ЗАЩИТИТЬ работу тренеров и их команд от ПРЕДВЗЯТОГО судейства имени Будогосского, в пользу некоторых команд!!!

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      ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > Popularov 13 сентября 2017, 06:38

      Бенфика тоже не имела право проигрывать дома,однако..
      Как видим,что и ЛЧ судьи "тоже люди.."

      1
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    • ...
      Рейтинг: +450

      Houston 12 сентября 2017, 23:54

      Только победа епта

      1
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