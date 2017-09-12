Дембеле, Месси и Суарес – в стартовом составе «Барселоны»; Бентакур, Матюиди и Коста выйдут с первых минут у «Ювентуса»

Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Ювентуса» на матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Умтити, Альба, Бускетс, Иньеста, Ракитич, Месси, Дембеле, Л. Суарес.

«Ювентус»: Буффон, Де Шильо, Барцальи, Бенатиа, Алекс Сандро, Бентакур, Пьянич, Матюиди, Дуглас Коста, Игуаин, Дибала.

Поединок состоится в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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