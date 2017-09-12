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    Вагнер Лав отдал предпочтение «Бенфике» в матче с ЦСКА

    Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав не считает армейцев фаворитами в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой». Бразилец отдает предпочтение лиссабонскому клубу, который будет играть в родных стенах.

    «Матч будет непростым для обеих команд, Считаю «Бенфику» фаворитом, поскольку она играет в родных стенах, перед своими болельщиками. Тем не менее в футболе все решается на поле. Победу одержит тот, кто будет меньше промахиваться и ошибаться», – приводит слова Вагнера Лав Renascença.

    Поединок пройдет сегодня в Португалии и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.09.2017 19:37
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +17971

      арейская 13 сентября 2017, 03:01

      Ах, ты редиска...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +309

      MrSmit 12 сентября 2017, 20:23

      Игорек, не подвели.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > MrSmit 12 сентября 2017, 21:33

      Если хочешь рассказать Игорьку, что тебя не подвели - напиши ему конкретно письмо, зачем всем об этом знать.

      0
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      ...
      Рейтинг: +17971

      арейская > Обер-КанцлерЪ 13 сентября 2017, 03:02

      Лично мне интересно, и думаю я не одна такая...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 12 сентября 2017, 20:21

      Ваня!!! прекрати сеять панику!!..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская > кошмарик 13 сентября 2017, 03:03

      А Ваня тявкнул, ветер унёс...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 12 сентября 2017, 20:15

      Ну, предпочтение Вагнер традиционно отдаёт ЦСКА, а вот исход поединка видит в пользу Бенфики... Так будет правильно и по-русски...
      Тем не менее, будем до истечения двух таймов с надеждой на благоприятный результат для ЦСКА, взирать на табло.... А время будет тянуться или лететь, в зависимости от текущего счёта... Удачи ГАШИМ!!!.....))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8839

      GoLenaStop 12 сентября 2017, 20:09

      Надо ударить лицом Бенфики в конский навоз!!! Удачи!

      4
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      Рейтинг: +2568

      АЛЕКС 58 > GoLenaStop 13 сентября 2017, 00:23

      Ударили!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская > GoLenaStop 13 сентября 2017, 03:04

      Грубовато конечно сказано, по по смыслу правильно...

      0
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      Рейтинг: +2697

      turist82 12 сентября 2017, 20:03

      Ничего не знаю. Пофиг кто фаворит. Ждём сегодня от коней победы!

      6
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 12 сентября 2017, 20:03

      орлы сильны!!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 12 сентября 2017, 19:44

      Вот именно, в футболе все решается на поле.!

      3
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