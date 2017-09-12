Вагнер Лав отдал предпочтение «Бенфике» в матче с ЦСКА

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав не считает армейцев фаворитами в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой». Бразилец отдает предпочтение лиссабонскому клубу, который будет играть в родных стенах.

«Матч будет непростым для обеих команд, Считаю «Бенфику» фаворитом, поскольку она играет в родных стенах, перед своими болельщиками. Тем не менее в футболе все решается на поле. Победу одержит тот, кто будет меньше промахиваться и ошибаться», – приводит слова Вагнера Лав Renascença.

Поединок пройдет сегодня в Португалии и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.