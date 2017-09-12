Лига чемпионов. ЦСКА в гостях переиграл «Бенфику»

ЦСКА в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов одержал выездную победу над «Бенфикой».

Армейцы пропустили первыми от нападающего Хариса Сеферовича на 50-й минуте. Через 13 минут форвард красно-синих Витиньо с пенальти счет сравнял, а спустя еще восемь минут отличился нападающий Тимур Жамалетдинов, забив победный гол.

Лига чемпионов. 1-й тур. Группа А

Бенфика (Португалия) – ЦСКА (Россия) – 1:2 (0:0) текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Сеферович, 50; 1:1 – Витиньо, 63 (с пенальти); 1:2 – Жамалетдинов, 71.

«Бенфика»: Варела, Лопес (Силва, 89), Гримальдо (Габриэл, 77), Луизао, Андре Алмейда, Аугусто, Живкович, Сальвио, Пицци, Жонас (Хименес, 70), Сеферович,

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Щенников, Вернблум, Дзагоев (Натхо, 77), Головин (Кучаев, 87), Витиньо, Оланаре (Жамалетдинов, 67)..

Предупреждения: Алмейда, 62; Сеферович, 80 – Головин, 43; Дзагоев, 73; Вернблум, 75.

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