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    Лига чемпионов. ЦСКА в гостях переиграл «Бенфику»

    ЦСКА в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов одержал выездную победу над «Бенфикой».

    Армейцы пропустили первыми от нападающего Хариса Сеферовича на 50-й минуте. Через 13 минут форвард красно-синих Витиньо с пенальти счет сравнял, а спустя еще восемь минут отличился нападающий Тимур Жамалетдинов, забив победный гол.

    Лига чемпионов. 1-й тур. Группа А

    Бенфика (Португалия) – ЦСКА (Россия) – 1:2 (0:0) текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Сеферович, 50; 1:1 – Витиньо, 63 (с пенальти); 1:2 – Жамалетдинов, 71.

    «Бенфика»: Варела, Лопес (Силва, 89), Гримальдо (Габриэл, 77), Луизао, Андре Алмейда, Аугусто, Живкович, Сальвио, Пицци, Жонас (Хименес, 70), Сеферович,

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Щенников, Вернблум, Дзагоев (Натхо, 77), Головин (Кучаев, 87), Витиньо, Оланаре (Жамалетдинов, 67)..

    Предупреждения: Алмейда, 62; Сеферович, 80 – Головин, 43; Дзагоев, 73; Вернблум, 75.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирная таблица Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.09.2017 23:35
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    Комментарии157
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 13 сентября 2017, 12:58

      Молодцы!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1427

      Freyd 13 сентября 2017, 09:49

      Красавчики

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 сентября 2017, 09:46

      Молодцы армейцы! Очень неожиданно хоть и желал победы. С победой! Вообще слов нет просто. Молодцы! Удачи в дальнейшем!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +151

      valdemar47 13 сентября 2017, 09:43

      Так и чемпионат мира отобрать могут!!! Нельзя опускаться до такой степени!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 сентября 2017, 09:38

      Гиннерова победа, по аналогии с Пирровой.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 13 сентября 2017, 09:37

      Ну лошадки, ну молодцы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 13 сентября 2017, 09:24

      Конявых с победой , нам такого же судью))

      2
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 13 сентября 2017, 09:01

      С победой ЦСКА! И Удачи в ЛЧ!

      1
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 13 сентября 2017, 09:00

      За такую победу не поздравляют. Без комментариев.

      -2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 сентября 2017, 08:59

      в этот вечер сошлось все и везение и судья наверное не стой ноги встал так бывает и главное победа над португалами в борьбе за очки в копилку коэффициента УЕФА

      1
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