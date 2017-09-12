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    «Интер» намерен увеличить сумму отступных за Икарди

    Форвард «Интера» Мауро Икарди может получить от клуба новый контракт. Как сообщается, миланцы хотят увеличить сумму отступных за аргентинца, которая сейчас составляет 110 миллионов евро. Нападающий только в октябре прошлого года продлил свой контракт, с пунктом выкупа только для зарубежных клубов.

    В «Интере» надеются, что им удастся повысить отступные до 200 миллионов евро. При этом ожидается и увеличение заработной платы Икарди, которая сейчас составляет по неофициальным данным четыре миллиона евро в год.

    Источник: Football Italia

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    12.09.2017 17:56
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