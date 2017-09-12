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    Мбаппе: «Буффон? Всегда хочется бросить вызов самому лучшему»

    Новичок «ПСЖ» Килиан Мбаппе заявил о желании вновь встретиться на поле с вратарем «Ювентуса» Джанлуиджи Буффоном.

    «Буффон – потрясающий футболист. Для таких, как я, которые в начале своей карьеры, выступать против игроков такого уровня – мечта.

    Я забивал ему, но он также отразил много моих ударов. В двух матчах против него я многому научился.

    Надеюсь, снова смогу встретиться с ним, в футболе вы всегда хотите бросить вызов самому лучшему», – заявил Мбаппе.

    «ПСЖ» сегодня стартует в групповом этапе Лиги чемпионов гостевым матчем с «Селтиком».

    Источник: Football Italia

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    12.09.2017 15:47
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