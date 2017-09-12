Мбаппе: «Буффон? Всегда хочется бросить вызов самому лучшему»

Новичок «ПСЖ» Килиан Мбаппе заявил о желании вновь встретиться на поле с вратарем «Ювентуса» Джанлуиджи Буффоном.

«Буффон – потрясающий футболист. Для таких, как я, которые в начале своей карьеры, выступать против игроков такого уровня – мечта.

Я забивал ему, но он также отразил много моих ударов. В двух матчах против него я многому научился.

Надеюсь, снова смогу встретиться с ним, в футболе вы всегда хотите бросить вызов самому лучшему», – заявил Мбаппе.

«ПСЖ» сегодня стартует в групповом этапе Лиги чемпионов гостевым матчем с «Селтиком».