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    Зарплата Ходжсона в «Кристал Пэлас» может составить 2,5 миллиона в год

    Рой Ходжсон считается основным кандидатом на пост главного тренера «Кристал Пэлас». Как сообщается, руководство клуба готово предложить специалисту двухлетний контракт с зарплатой в 2,5 миллиона фунтов стерлингов в год и бонус в один миллион фунтов.

    Напомним, 11 сентября «Кристал Пэлас» уволил Франка де Бура. Голландский специалист установил антирекорд АПЛ, продержавшись на своем посту всего 78 дней. При нем команда потерпела четыре поражения в четырех стартовых турах чемпионата Англии в нынешнем сезоне.

    Источник: Mirror.co.uk

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    12.09.2017 12:23
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