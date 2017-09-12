Зарплата Ходжсона в «Кристал Пэлас» может составить 2,5 миллиона в год

Рой Ходжсон считается основным кандидатом на пост главного тренера «Кристал Пэлас». Как сообщается, руководство клуба готово предложить специалисту двухлетний контракт с зарплатой в 2,5 миллиона фунтов стерлингов в год и бонус в один миллион фунтов.

Напомним, 11 сентября «Кристал Пэлас» уволил Франка де Бура. Голландский специалист установил антирекорд АПЛ, продержавшись на своем посту всего 78 дней. При нем команда потерпела четыре поражения в четырех стартовых турах чемпионата Англии в нынешнем сезоне.