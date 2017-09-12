Источник: президент «Реала» готов продать Бензема и Бэйла для покупки новичков

Президент «Реала» Флорентино Перес готов провести крупномасштабный пересмотр состава. Как сообщается, рассматривается вариант продажи Карима Бензема и Гарета Бэйла, чтобы получить больше средств на покупку новичков в летнее трансферное окно.

Ранее утверждалось, что Бензема не против перехода в «Арсенал». 29-летний игрок был связан с возможным переходом в стан «канониров» еще со времен своего выступления за «Лион» (с 2004 по 2009 годы).

Одним из возможных новичков «Реала» называется форвард «Ювентуса» Пауло Дибала.