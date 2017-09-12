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    Источник: президент «Реала» готов продать Бензема и Бэйла для покупки новичков

    Президент «Реала» Флорентино Перес готов провести крупномасштабный пересмотр состава. Как сообщается, рассматривается вариант продажи Карима Бензема и Гарета Бэйла, чтобы получить больше средств на покупку новичков в летнее трансферное окно.

    Ранее утверждалось, что Бензема не против перехода в «Арсенал». 29-летний игрок был связан с возможным переходом в стан «канониров» еще со времен своего выступления за «Лион» (с 2004 по 2009 годы).

    Одним из возможных новичков «Реала» называется форвард «Ювентуса» Пауло Дибала.

    Источник: Don Balon

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    12.09.2017 12:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 12 сентября 2017, 13:17

      Дибала идеально бы вписался в схему Реала...

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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 12 сентября 2017, 12:25

      Надо было в это окно продавать...были молодые качественные игроки, а сейчас они уже либо перешли,либо контракты переподписали. Придётся платить пару сотен лямов,чтобы купить кого-то...

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