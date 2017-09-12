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    Раве получил четырехматчевую дисквалификацию за нанесенную травму

    Полузащитник «Фрайбурга» Йорик Раве вынужден будет пропустить четыре ближайших матча своей команды в Бундеслиге, сообщает Kicker. Футболист получил дисквалификацию за удаление в матче третьего тура немецкого чемпионата против дортмундской «Боруссии», который завершился со счетом 0:0.

    Напомним, что Раве нанес травму лодыжки капитану соперника Марселю Шмельцеру. Футболист выбыл как минимум на шесть недель. Инцидент произошел на 31-й минуте встречи.

    Стоит отметить, что Раве перебрался во «Фрайбург» прошедшим летом из «Янг Бойз». Сумма его трансфера составила 4,5 миллиона евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.09.2017 11:43
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