Российские тренеры не представлены на групповом этапе ЛЧ впервые с 2005 года

Во вторник, 12 сентября, начнутся игры группового этапа Лиги чемпионов. Россию в нем будут представлять «Спартак» и ЦСКА. При этом, впервые с 2005-го года российская тренерская школа не будет в нем представлена. ЦСКА тренирует белорус Виктор Гончаренко, а «Спартак» – итальянец Массимо Каррера.

В последний раз групповой этап Лиги чемпионов прошел без российских тренеров в сезоне-2005/06. «Локомотив» под руководством Владимира Эштрекова в том сезоне не смог преодолеть третий квалификационный раунд, и в итоге ни одна из российских команд не попала в групповой этап.

Российские тренеры на групповом этапе Лиги чемпионов

2016/17: Леонид Слуцкий (ЦСКА)

2015/16: Леонид Слуцкий (ЦСКА)

2014/15: Леонид Слуцкий (ЦСКА)

2013/14: Леонид Слуцкий (ЦСКА)

2012/13: Юрий Семин («Динамо» К), Валерий Карпин («Спартак», назначен по ходу группового этапа)

2011/12: Леонид Слуцкий (ЦСКА)

2010/11: Валерий Карпин («Спартак»)

2009/10: Валерий Газзаев («Динамо» К)

2008/09: Юрий Семин («Динамо» К)

2007/08: Валерий Газзаев (ЦСКА)

2006/07: Владимир Федотов («Спартак»)