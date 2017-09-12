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    Российские тренеры не представлены на групповом этапе ЛЧ впервые с 2005 года

    Во вторник, 12 сентября, начнутся игры группового этапа Лиги чемпионов. Россию в нем будут представлять «Спартак» и ЦСКА. При этом, впервые с 2005-го года российская тренерская школа не будет в нем представлена. ЦСКА тренирует белорус Виктор Гончаренко, а «Спартак» – итальянец Массимо Каррера.

    В последний раз групповой этап Лиги чемпионов прошел без российских тренеров в сезоне-2005/06. «Локомотив» под руководством Владимира Эштрекова в том сезоне не смог преодолеть третий квалификационный раунд, и в итоге ни одна из российских команд не попала в групповой этап.

    Российские тренеры на групповом этапе Лиги чемпионов

    2016/17: Леонид Слуцкий (ЦСКА)

    2015/16: Леонид Слуцкий (ЦСКА)

    2014/15: Леонид Слуцкий (ЦСКА)

    2013/14: Леонид Слуцкий (ЦСКА)

    2012/13: Юрий Семин («Динамо» К), Валерий Карпин («Спартак», назначен по ходу группового этапа)

    2011/12: Леонид Слуцкий (ЦСКА)

    2010/11: Валерий Карпин («Спартак»)

    2009/10: Валерий Газзаев («Динамо» К)

    2008/09: Юрий Семин («Динамо» К)

    2007/08: Валерий Газзаев (ЦСКА)

    2006/07: Владимир Федотов («Спартак»)

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.09.2017 10:55
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1742

      Alex Y 12 сентября 2017, 18:36

      бывает)

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 12 сентября 2017, 15:11

      вся надежда на шалимова

      0
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      Рейтинг: +248

      Mihei888 12 сентября 2017, 14:33

      Печально конечно но что же сделаешь!!! А так бывало и что испанские клубы играли без испанских тренеров!!!

      0
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      Рейтинг: +5459

      Дядя Серёжа 12 сентября 2017, 12:15

      А там,глядишь, и без российских футболистов.

      2
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      ...
      Рейтинг: +24996

      bset > Дядя Серёжа 12 сентября 2017, 12:18

      Это надо на 16 место упасть в рейтинге УЕФА, чтобы не иметь команду в групповом этапе и вылететь в отборе.

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      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak > bset 12 сентября 2017, 16:49

      Нет, базар не за то, братцы,
      За клубы будут играть одни иностранцы

      1
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      ...
      Рейтинг: +24996

      bset > subbotaspartak 12 сентября 2017, 17:19

      Да ну. Это совсем вряд ли. Я надеюсь.

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 12 сентября 2017, 11:39

      Слуцкий - топ

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 12 сентября 2017, 11:07

      В сезоне 2006-2007 ещё Газзаев был.

      0
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      Рейтинг: +2606

      Freyk > Nesterenko 12 сентября 2017, 11:10

      А в 2013/14 — Сергей Семак (матч с «Боруссией»). :)

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > Freyk 12 сентября 2017, 11:15

      Ну да, а ещё Слуцкий в сезоне 09-10.

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