Тренер «Базеля» Вики: «МЮ» – фаворит группы»

Главный тренер «Базеля» Рафаэль Вики высоко оценил потенциал «Манчестер Юнайтед» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Манчестер Юнайтед» силен во всех аспектах. Они отлично провели трансферную кампанию, и без того сильная команда стала еще сильнее. А скоро у них будет на одного классного игрока больше – вернется Златан Ибрагимович.

«МЮ» – фаворит группы. Это фантастическая команда, которая провела ряд хороших трансферов. На наш взгляд, это главный претендент на победу в группе, которая будет очень сложной. Команды подобрались что надо», – заявил Вики.

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» – «Базель» состоится во вторник, 12 сентября, в 21:45 по московскому времени.