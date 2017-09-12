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    «Атлетико» договорился с «Челси» о трансфере Косты за 60 миллионов

    Представители мадридского «Атлетико» продолжают вести переговоры о трансфере нападающего «Челси» Диего Косты. В данный момент они подходят к финишной прямой. Сообщается, что испанская сторона готова заплатить за футболиста 60 миллионов евро, что вполне устраивает англичан. Сам трансфер будет осуществлен в ближайшее зимнее трансферное окно.

    Напомним, что Коста ранее уже выступал в составе «Атлетико». Он провел четыре года в этой команде – с 2010 по 2014 год. За это время он сыграл 135 матчей, в которых забил 64 мяча.

    Источник: Marca

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    12.09.2017 08:43
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 12 сентября 2017, 17:24

      норм цена

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 12 сентября 2017, 16:56

      наконец-то

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +197

      SmilingDevil 12 сентября 2017, 13:23

      Скоко можно? это не Месси и не Роналду, а трёпа о его судьбе как будто он суперфорварл....Давно уже было понятно, либо Атлетико либо Китай

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +789

      Jenea83 12 сентября 2017, 12:50

      неужели это сага закончится?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 12 сентября 2017, 10:43

      Спасибо ему и удачи.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 12 сентября 2017, 10:01

      Неплохо!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 12 сентября 2017, 09:50

      Что-то матрасники уж слишком расщедрились

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +581

      Робинзон > Чермындыр 12 сентября 2017, 13:33

      так они Гризмана в МЮ за сотку отдать могут
      .

      0
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      Рейтинг: +44

      dak180990 12 сентября 2017, 09:28

      Дороговато

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 12 сентября 2017, 09:15

      Умно!Пока играют в одной группе не стали усиливать конкурента,а потом можно и продать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +33432

      oyabun 12 сентября 2017, 08:52

      А где традиционная новость, что Спартак интересуется Диего Костой? )

      2
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