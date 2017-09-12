«Атлетико» договорился с «Челси» о трансфере Косты за 60 миллионов

Представители мадридского «Атлетико» продолжают вести переговоры о трансфере нападающего «Челси» Диего Косты. В данный момент они подходят к финишной прямой. Сообщается, что испанская сторона готова заплатить за футболиста 60 миллионов евро, что вполне устраивает англичан. Сам трансфер будет осуществлен в ближайшее зимнее трансферное окно.

Напомним, что Коста ранее уже выступал в составе «Атлетико». Он провел четыре года в этой команде – с 2010 по 2014 год. За это время он сыграл 135 матчей, в которых забил 64 мяча.