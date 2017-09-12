Чернов остался недоволен дебютом в РФПЛ

Защитник «Урала» Никита Чернов оценил свой дебют в РФПЛ после матча девятого тура против «СКА-Хабаровска». Футболист, права на которого принадлежат ЦСКА, проводил свой первый матч в чемпионате.

«В первом тайме все получалось хорошо. Когда забили гол, то подумал, что мой дебют будет удачным. Но он получился скомканным, потому что не удалось выиграть. Если пропустили гол, значит оборона обязательно виновата. Сделаем выводы, в следующих играх такого не повторится.

Хотелось сегодня выиграть, чтобы была отправная точка для будущих матчей. Но ничего страшного. Не добрали здесь. Значит, наберем в следующих встречах», – считает Чернов.

Игра девятого тура российской Премьер-лиги «Урал» – «СКА-Хабаровск» закончилась со счетом 1:1.