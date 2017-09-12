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    Чернов остался недоволен дебютом в РФПЛ

    Защитник «Урала» Никита Чернов оценил свой дебют в РФПЛ после матча девятого тура против «СКА-Хабаровска». Футболист, права на которого принадлежат ЦСКА, проводил свой первый матч в чемпионате.

    «В первом тайме все получалось хорошо. Когда забили гол, то подумал, что мой дебют будет удачным. Но он получился скомканным, потому что не удалось выиграть. Если пропустили гол, значит оборона обязательно виновата. Сделаем выводы, в следующих играх такого не повторится.

    Хотелось сегодня выиграть, чтобы была отправная точка для будущих матчей. Но ничего страшного. Не добрали здесь. Значит, наберем в следующих встречах», – считает Чернов.

    Игра девятого тура российской Премьер-лиги «Урал» – «СКА-Хабаровск» закончилась со счетом 1:1.

    Источник: ФК «Урал»

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    12.09.2017 08:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5459

      Дядя Серёжа 12 сентября 2017, 10:23

      ...в следующих играх такого не повторится...Яволь - Урал до весны играет на ноль.

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 12 сентября 2017, 09:25

      Зимой надо возвращать и наигрывать в основе! Березуцкие и Игнашевич карьеру заканчивают будущим летом. О чем руководство ЦСКА думает?..

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      Рейтинг: +301

      23igkra > bset 12 сентября 2017, 10:29

      Для этого в аренду и отдали, чтоб опыта набирался и матерел, а не на лавке просиживал. В следующем сезоне будет в основе ЦСКА, если больше некому будет и если он будет соответствовать.

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