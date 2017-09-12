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    «Бенфика» примет ЦСКА в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов

    Во вторник, 12 сентября, стартует групповой этап Лиги чемпионов. В одном из матчей «Бенфика» на своем поле будет принимать ЦСКА.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Бенфика» – ЦСКА. Начало в 21:45, не пропустите!

    Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.09.2017 20:55
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +240

      _LM_ 12 сентября 2017, 22:06

      Давай, Игорек! На сухую стой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      fnt 12 сентября 2017, 21:33

      Армейцам желаю победы! Удачи.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +271

      artem 81 12 сентября 2017, 21:29

      коням ловить некуй

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 12 сентября 2017, 21:15

      А я в спортбаре )) С болелами ЦСКА смотреть буду. Обещали не бить за то что мясной )) Болеем за ЦСКА сегодня.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      Небесная 12 сентября 2017, 19:02

      Удачи армейцам.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 12 сентября 2017, 13:05

      Я желаю ЦСКА! сыграть достойно и желаю победы!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +221

      liverbor82 12 сентября 2017, 12:52

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Желаю проиграть армейцам,и не надо тут слащаво-подхалимски-умные пожелания давать... Разве эти педики смогут? Будьте благоразумны..

      -10
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > liverbor82 12 сентября 2017, 12:58

      В еурокубковые дни вроде не принято собачится за клубную привязанность... Я зритель, но мне не безразлично, как наши клубы проявят себя...
      Дыши глубже, ровней, злость пройдёт... Без взаимности...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +117

      Dj_CBEPXY > liverbor82 12 сентября 2017, 23:54

      Сразу видно, разбираешься в футболе

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Dj_CBEPXY 12 сентября 2017, 23:58

      Спасибо... Но я любитель и разбираюсь на уровне зрителя...

      0
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 12 сентября 2017, 12:17

      Удачи ЦСКА! Бенфика им вполне по силам!

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 сентября 2017, 11:20

      Удачи ЦСКА!

      4
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      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 12 сентября 2017, 11:18

      Глянем

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