«Бенфика» примет ЦСКА в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов

Во вторник, 12 сентября, стартует групповой этап Лиги чемпионов. В одном из матчей «Бенфика» на своем поле будет принимать ЦСКА.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Бенфика» – ЦСКА. Начало в 21:45, не пропустите!

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