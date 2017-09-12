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    Радосавлевич ставит на ничейный результат в матче «Спартака» с «Марибором»

    Бывший полузащитник «Томи» и сборной Словении Александр Радосавлевич дал свой прогноз на исход встречи первого тура группового турнира Лиги чемпионов между «Марибором» и «Спартаком».

    «Марибор» – команда, которую можно обыгрывать. Но и для них «Спартак» – это клуб, в игре с которым набрать очки в группе вполне реально. В любом случае обеим командам не стоит ждать «легкой прогулки».

    ​Безусловно, для «Спартака» это будет важнейший матч. Они хотят удачно стартовать в Лиге чемпионов, но, поверьте, «Марибора» хочет того же. Тем более они выступают дома – фактор своего стадиона и поддержки болельщиков может сыграть немаловажную роль. Думаю, матч выдастся сложным и напряженным и, вероятнее всего, завершится с результатом вничью», – считает Радосавлевич.

    Матч первого тура группового турнира Лиги чемпионов «Марибор» – «Спартак» состоится в среду, 13 сентября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Известия

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    12.09.2017 07:44
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 12 сентября 2017, 16:32

      Верим! С богом!

      1
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      Рейтинг: +248

      Mihei888 12 сентября 2017, 14:20

      Победа будет с минимальным счетом 1:0 !!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 сентября 2017, 12:08

      Спартак победит-это вне всякого сомнения.

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 сентября 2017, 11:19

      Ждем только победы!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 12 сентября 2017, 10:48

      Хрен ему. Победа или смерть.. в смысле - или слив ))) Но лучше всё-таки победа.

      0
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      Рейтинг: +305

      Алекс 914 12 сентября 2017, 09:44

      Спартаку как раз надо играть вторым номером завтра. Марибор думаю полезет вперед. Спартак на свободных зонах гораздо лучше играет. При открытой игре Спартак должен брать 3 очка!

      3
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ > Алекс 914 12 сентября 2017, 11:24

      Мы не умеем играть вторым номером. Пока мы будем их "заманивать", освобождая пространство для контратак, они нам забьют. А потом - ну надо же быть реалистами. В какой перед Марибор полезет? Их тренер может трындеть всё что угодно, но на самом деле он самой слабой командой в группе считет свою.. и он прав, хоть и не сознается в этом никогда.

      2
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 12 сентября 2017, 07:56

      Есть такое мнение, что мысли материализуются. Так что, коллеги, все ментально пророчим уверенную победу Спартаку!

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