Радосавлевич ставит на ничейный результат в матче «Спартака» с «Марибором»

Бывший полузащитник «Томи» и сборной Словении Александр Радосавлевич дал свой прогноз на исход встречи первого тура группового турнира Лиги чемпионов между «Марибором» и «Спартаком».

«Марибор» – команда, которую можно обыгрывать. Но и для них «Спартак» – это клуб, в игре с которым набрать очки в группе вполне реально. В любом случае обеим командам не стоит ждать «легкой прогулки».

​Безусловно, для «Спартака» это будет важнейший матч. Они хотят удачно стартовать в Лиге чемпионов, но, поверьте, «Марибора» хочет того же. Тем более они выступают дома – фактор своего стадиона и поддержки болельщиков может сыграть немаловажную роль. Думаю, матч выдастся сложным и напряженным и, вероятнее всего, завершится с результатом вничью», – считает Радосавлевич.

Матч первого тура группового турнира Лиги чемпионов «Марибор» – «Спартак» состоится в среду, 13 сентября, в 21:45 по московскому времени.