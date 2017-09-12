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    Тренер «Карабаха» Гурбанов: «Челси» – один из претендентов на победу в Лиге чемпионов»

    Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов на предматчевой пресс-конференции с «Челси» раздавал комплименты как сопернику, так и своему коллеге Антонио Конте. По его словам, лондонский клуб является претендентом на победу в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне.

    «Челси» является одним из сильнейших клубов мира и одним из претендентов на победу в Лиге чемпионов. Встреча с таким соперником в первом же матче – это особый момент. Главный тренер этой команды Антонио Конте – один из сильнейших в мире. Мы знаем, что оппонент с первых минут попытается сделать так, чтобы мы ушли в оборону. Но и мы будем стараться атаковать. Постараемся показать лучшее, на что способны.

    Выделять в составе «Челси» кого-то отдельно было бы неправильно. У этого соперника нет такого понятия, как резервные игроки. То есть, кто бы ни вышел на поле, он представляет «Челси». Антонио Конте очень амбициозный тренер. Не поверю, что на какой-либо матч он выйдет без четкой цели. У соперника в составе сильные игроки, которые завтра, вне зависимости от противника, выйдут на поле за победой», – считает Гурбанов.

    Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» – «Карабах» состоится во вторник, 12 сентября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Azerisport.com

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    12.09.2017 07:33
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +617

      nelez 12 сентября 2017, 13:33

      УДАЧИ ВАМ РЕБЯТА!
      Выход в групповую это уже успех для вас.
      Играть официально с еврограндами большое достижение.

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    • ...
      Рейтинг: +37

      Arsenal Tula LDPR 12 сентября 2017, 10:20

      Хаха

      0
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      Рейтинг: +95

      demir301 12 сентября 2017, 09:16

      Удачи Карабаху!

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