Тренер «Карабаха» Гурбанов: «Челси» – один из претендентов на победу в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов на предматчевой пресс-конференции с «Челси» раздавал комплименты как сопернику, так и своему коллеге Антонио Конте. По его словам, лондонский клуб является претендентом на победу в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне.

«Челси» является одним из сильнейших клубов мира и одним из претендентов на победу в Лиге чемпионов. Встреча с таким соперником в первом же матче – это особый момент. Главный тренер этой команды Антонио Конте – один из сильнейших в мире. Мы знаем, что оппонент с первых минут попытается сделать так, чтобы мы ушли в оборону. Но и мы будем стараться атаковать. Постараемся показать лучшее, на что способны.

Выделять в составе «Челси» кого-то отдельно было бы неправильно. У этого соперника нет такого понятия, как резервные игроки. То есть, кто бы ни вышел на поле, он представляет «Челси». Антонио Конте очень амбициозный тренер. Не поверю, что на какой-либо матч он выйдет без четкой цели. У соперника в составе сильные игроки, которые завтра, вне зависимости от противника, выйдут на поле за победой», – считает Гурбанов.

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» – «Карабах» состоится во вторник, 12 сентября, в 21:45 по московскому времени.