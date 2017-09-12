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    «Барселона» и «Ювентус» встретятся в первом туре Лиги чемпионов

    Первый тур группового этапа преподнесет болельщикам сразу несколько интересных противостояний. Среди них выделяется встреча «Барселоны» и «Ювентуса».

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Ювентус». Начало в 21:45, не пропустите!

    Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.09.2017 20:56
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 сентября 2017, 21:05

      Смотрю Барсу с Ювой. Смотреть коней - только расстраиваться.

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 12 сентября 2017, 21:05

      Противостояние!.. Битва!... Сеча!... Им рубиться, нам смотреть!!....))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 12 сентября 2017, 19:55

      Сегодня будет пака-пак

      1
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      Рейтинг: +617

      nelez 12 сентября 2017, 17:14

      Удачи ЮВЕ !

      1
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 12 сентября 2017, 13:52

      Крутая игра!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +197

      SmilingDevil 12 сентября 2017, 13:27

      СуперВывеска! ДУмаю Барса фаворит

      0
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 12 сентября 2017, 11:18

      Не повезло

      0
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 12 сентября 2017, 11:00

      да супер матч

      1
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      Рейтинг: +41

      Проекция LADA Priora Coup 12 сентября 2017, 10:33

      Дембеле и Месси вернут должок за голы Дибалы

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 12 сентября 2017, 09:50

      Плохо что все матчи в одно время.Буду сразу два смотреть.

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