«Барселона» и «Ювентус» встретятся в первом туре Лиги чемпионов

Первый тур группового этапа преподнесет болельщикам сразу несколько интересных противостояний. Среди них выделяется встреча «Барселоны» и «Ювентуса».

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Ювентус». Начало в 21:45, не пропустите!

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