Симеоне: «У «Атлетико» нет комплекса неполноценности. Наша мотивация – выиграть Лигу чемпионов»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне накануне матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ромы» заявил, что мадридский клуб по итогам сезона хочет выиграт еврокубок.

Встреча пройдет 12 сентября на стадионе «Олимпико» в Риме. Начало – в 21:45 по московскому времени.

«У нас нет комплекса неполноценности. Что было в прошлом, остается в прошлом. Мы смотрим в будущее. Завтра для нас начнется еще одно приключение, которому мы очень рады. Наша задача становится все больше и больше. У нас кипит жизнь. Наша мотивация – выиграть Лигу чемпионов», – сказал Симеоне.