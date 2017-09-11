Главный тренер «Бенфики» не уверен, что справился бы с работой в ЦСКА в текущем состоянии клуба

Главный тренер «Бенфики» Руи Витория в преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА выразил мнение, что московский клуб без усиления выглядит серьезным соперником.

Встреча пройдет 12 сентября в Португалии и начнется в 21:45 по московскому времени. За ходом событий можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции, которую проведет «Бомбардир».

«Конечно, ЦСКА очень серьезный соперник. Мы его уважаем, но в то же время не намерены отходить от своего стиля игры и рассчитываем взять дома три очка.

ЦСКА никем не усилился этим летом и смог ли я работать в таких условиях? Не могу поставить себя на место главного тренера армейцев, это некорректно. В любом случае, даже без покупок ЦСКА выглядит очень прилично», – сказал Витория.