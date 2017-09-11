Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Главный тренер «Бенфики» не уверен, что справился бы с работой в ЦСКА в текущем состоянии клуба

    Главный тренер «Бенфики» Руи Витория в преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА выразил мнение, что московский клуб без усиления выглядит серьезным соперником.

    Встреча пройдет 12 сентября в Португалии и начнется в 21:45 по московскому времени. За ходом событий можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции, которую проведет «Бомбардир».

    «Конечно, ЦСКА очень серьезный соперник. Мы его уважаем, но в то же время не намерены отходить от своего стиля игры и рассчитываем взять дома три очка.

    ЦСКА никем не усилился этим летом и смог ли я работать в таких условиях? Не могу поставить себя на место главного тренера армейцев, это некорректно. В любом случае, даже без покупок ЦСКА выглядит очень прилично», – сказал Витория.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.09.2017 22:35
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +54

      brost 12 сентября 2017, 09:27

      Заголовок мягко говоря не совпадает с текстом

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13741

      Dominator777 12 сентября 2017, 09:02

      Сегодня посмотрим, на что способна оборона армейцев во встрече с более мастеровитым клубом (лишь бы Васин не начудил). С нападением более-менее ясно: выпустим "обкатывать" молодежь (других просто нет) - пусть приобретают опыт в ЛЧ (вдруг, да какой-нибудь шальной мяч и залетит в ворота Бенфики!). Удачи армейцам!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1423

      Parham 12 сентября 2017, 06:17

      А смог ли Гончаренко в такой команде как Бенфика справиться с задачами, когда клуб всех распродал на 130 лямов???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54

      Fabbro 12 сентября 2017, 02:50

      Удачи всем нашим клубам в Европе! Россия вперёд!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +220

      mishkahaker 12 сентября 2017, 01:18

      Будем надеяться. Удачи коням!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +288

      Obi Wan 11 сентября 2017, 23:37

      Будем ждать матч...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 11 сентября 2017, 23:26

      вперёд галопом по европам

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11