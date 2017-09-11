Сакала: «Промес? Завтра я буду бороться с ним за место в составе «Спартака»

Нападающий «Спартака-2» Фэшн Сакала поделился мнением об игре полузащитника первой команды Квинси Промеса.

Ранее замбиец заявил, что в ближайшем будущем планирует пробиться в состав «Спартака».

«Прежде всего хочу сказать, что мне нравятся все игроки команды, но Промес для меня – особенный. Он много говорит со мной и вдохновляет меня. Квинси уверяет, что я могу играть, как он.

Промес тоже был когда-то начинающим игроком, но своей игрой заставил всех говорить о себе. Хочу пожелать ему продолжать так же интенсивно работать, потому что завтра я буду бороться с ним за место в составе», – сказал Сакала.