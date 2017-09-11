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    Сакала: «Промес? Завтра я буду бороться с ним за место в составе «Спартака»

    Нападающий «Спартака-2» Фэшн Сакала поделился мнением об игре полузащитника первой команды Квинси Промеса.

    Ранее замбиец заявил, что в ближайшем будущем планирует пробиться в состав «Спартака».

    «Прежде всего хочу сказать, что мне нравятся все игроки команды, но Промес для меня – особенный. Он много говорит со мной и вдохновляет меня. Квинси уверяет, что я могу играть, как он.

    Промес тоже был когда-то начинающим игроком, но своей игрой заставил всех говорить о себе. Хочу пожелать ему продолжать так же интенсивно работать, потому что завтра я буду бороться с ним за место в составе», – сказал Сакала.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.09.2017 22:12
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 22 сентября 2017, 10:47

      Борись!

      0
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      Рейтинг: +837

      eleng 14 сентября 2017, 17:57

      Поставленные цели и мотивация - залог успеха, если так смело заявляет, значит уверен в своих силах. Молодец.

      1
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      Рейтинг: +3795

      serppion 14 сентября 2017, 13:59

      Промес - уже имя, причем, высокое. Сакала для меня - пока кличка. И уже наглая.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 сентября 2017, 20:56

      Ссакала еще какая=то в соствае дублирующей команды... Где собственная молодежь, свинка!

      2
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 12 сентября 2017, 07:53

      Мечты сбываются! - Газ..., тьфу ты, Спартак!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 сентября 2017, 07:53

      Мысль то хорошая,но пока не стоит тешить себя иллюзиями.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +523

      Грыззь 12 сентября 2017, 00:17

      Удачи.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 12 сентября 2017, 00:08

      нуну

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +454

      Filllllll 11 сентября 2017, 23:30

      Смотрел сегодня игру с Крыльями, очень далеко ему до Антохи

      2
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 11 сентября 2017, 23:16

      дерзай

      3
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