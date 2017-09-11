Гончаренко: «Бенфика» продала игроков на 130 миллионов? Ее состав в любом случае остается сильным»

Пора привыкнуть, что Бенфика умеет находить талантливых игроков, которых потом продает в разы дороже. От этого она даже более непредсказуемая
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» оценил силу соперника.
Игра пройдет 12 сентября в Португалии и начнется в 21:45 по московскому времени. За ходом событий можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции, которую проведет «Бомбардир».
– «Бенфика» продала игроков на 130 миллионов евро. Это поможет ПФК ЦСКА?
– Как поможет? Деньгами? Не только в этом сезоне, но и в предыдущих, их состав покидали футболисты. Но не думаю, что это имеет отношение к завтрашней игре. Состав «Бенфики» в любом случае остается достаточно сильным.