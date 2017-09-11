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    Гончаренко: «Бенфика» продала игроков на 130 миллионов? Ее состав в любом случае остается сильным»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» оценил силу соперника.

    Игра пройдет 12 сентября в Португалии и начнется в 21:45 по московскому времени. За ходом событий можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции, которую проведет «Бомбардир».

    – «Бенфика» продала игроков на 130 миллионов евро. Это поможет ПФК ЦСКА?

    – Как поможет? Деньгами? Не только в этом сезоне, но и в предыдущих, их состав покидали футболисты. Но не думаю, что это имеет отношение к завтрашней игре. Состав «Бенфики» в любом случае остается достаточно сильным.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    11.09.2017 21:34
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +301

      23igkra 12 сентября 2017, 09:58

      Пора привыкнуть, что Бенфика умеет находить талантливых игроков, которых потом продает в разы дороже. От этого она даже более непредсказуемая

      0
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 12 сентября 2017, 05:02

      Не все измеряется деньгами, даже Люксембург смог с Францией в ничью сыграть.

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 11 сентября 2017, 22:08

      Сыграть бы с ними матч на 130 млн. евро?! Порвали бы на куски! Один только Васин шесть мячей бы забил: два - в свои ворота, а четыре в чужие!

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      Рейтинг: +20

      SEVER_CSKA > cska-62 11 сентября 2017, 23:48

      Гинер сам бы на поле вышел и положил бы десяток мячей, чтоб наверняка

      1
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      Рейтинг: +234

      Zenitovec1990 > cska-62 12 сентября 2017, 00:30

      Боюсь что ЦСКА бы тогда разорился(((( а так все ровно поддержу в лч

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