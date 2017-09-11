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    Роналду – сильнейший футболист в FIFA 18

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду является сильнейшим футболистом в FIFA 18. Рейтинг игрока составляет 94.

    В тройку лучших игроков также попали форвард «Барселоны» Лионель Месси (93) и нападающий «ПСЖ» Неймар (92).

    В десятки сильнейших значатся Луис Суарес (92), Мануэль Нойер (92), Роберт Левандовски (91), Серхио Рамос (90), Эден Азар (90), Тони Кроос (90) и Гонсало Игуаин (90).

    Источник: Goal.com

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    11.09.2017 21:26
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 12 сентября 2017, 15:26

      Фифа ещё с 11 версии не работает, компы её не тянут, за исключением 13 или 14....... тогда смысл выпускать не работающие игры( только для приставок что-ли.....

      0
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 12 сентября 2017, 10:45

      Ну, он и так сильнейший сейчас. Месси взял "отгул" и пока из него никак не вернется.

      0
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      Рейтинг: +1426

      VSt 12 сентября 2017, 00:02

      Ну и ладно. Кто б сомневался.

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 11 сентября 2017, 22:38

      Да ладно?Вот это новость.

      0
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      Рейтинг: +157

      ADmira1 11 сентября 2017, 22:10

      Ээээээээй, а Дзюбиньо!?

      4
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 11 сентября 2017, 22:10

      А у Дзюбы сколько? Да и вобще какой там по Зениту расклад ?

      6
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      ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > Обер-КанцлерЪ 12 сентября 2017, 00:03

      У Кокорина 81, у других поменьше.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +93

      Rooney102 11 сентября 2017, 22:01

      как же Де Хеа

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +171

      Ливepпуль > Rooney102 11 сентября 2017, 22:27

      у него вроде 90 тоже

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +267

      Gold of Spartak > Ливepпуль 12 сентября 2017, 02:27

      Точно 90

      0
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