Роналду – сильнейший футболист в FIFA 18

Фифа ещё с 11 версии не работает, компы её не тянут, за исключением 13 или 14....... тогда смысл выпускать не работающие игры( только для приставок что-ли.....
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду является сильнейшим футболистом в FIFA 18. Рейтинг игрока составляет 94.
В тройку лучших игроков также попали форвард «Барселоны» Лионель Месси (93) и нападающий «ПСЖ» Неймар (92).
В десятки сильнейших значатся Луис Суарес (92), Мануэль Нойер (92), Роберт Левандовски (91), Серхио Рамос (90), Эден Азар (90), Тони Кроос (90) и Гонсало Игуаин (90).