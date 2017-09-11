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    Гончаренко заявил, что Жамалетдинов может выйти в стартовом составе ЦСКА на матч с «Бенфикой»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» заявил, что нападающий Тимур Жамалетдинов может выйти в стартовом составе московского клуба в данной встрече.

    «Жамалетдинов? Нужно понимать, что для молодого футболисты всегда непросто выступать в Лиге чемпионов. Но его появление в стартовом составе я не исключаю», – сказал Гончаренко.

    Матч пройдет 12 сентября в Португалии и начнется в 21:45 по московскому времени. За ходом событий можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции, которую проведет «Бомбардир».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.09.2017 20:14
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 11 сентября 2017, 21:17

      Да он смотрится лучше чалова и оланаре

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +489

      mikitka 11 сентября 2017, 20:45

      Удачи, Михалыч!!! Вся Беларусь болеет за ЦСКА!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 11 сентября 2017, 20:45

      Непременно в старте!!! В Перми Жамалетдинов и Головин были лучшими на поле!

      1
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 11 сентября 2017, 20:29

      Это заявление Виктора Гончаренко нас радует, будем посмотреть! Вперед ЦСКА!

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 11 сентября 2017, 20:22

      Фамилия Тимура на английском на майке введёт в ступор комментаторов и судей, обслуживающих матч...)) Молодой, задорный и неизвестный!!...

      "А ведь пока молодость не прошла, её нужно превращать в радость!!..." (Харуки Мураками)

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