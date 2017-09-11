Гончаренко заявил, что Жамалетдинов может выйти в стартовом составе ЦСКА на матч с «Бенфикой»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» заявил, что нападающий Тимур Жамалетдинов может выйти в стартовом составе московского клуба в данной встрече.

«Жамалетдинов? Нужно понимать, что для молодого футболисты всегда непросто выступать в Лиге чемпионов. Но его появление в стартовом составе я не исключаю», – сказал Гончаренко.

Матч пройдет 12 сентября в Португалии и начнется в 21:45 по московскому времени. За ходом событий можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции, которую проведет «Бомбардир».