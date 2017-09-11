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    Федотов спустя две минуты после выхода на замену забил в ворота «Урала» и спас для «СКА-Хабаровска» ничью

    В Екатеринбурге прошел матч 9-го тура РФПЛ между «Уралом» и «СКА-Хабаровском». Игра завершилась ничейным результатом – 1:1.

    Предлагаем вашему вниманию все голы этой встречи.

    1:0 – Чантурия, 54 (с пенальти)

    1:1 – Федотов, 76

    Источник: РПЛ

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    11.09.2017 19:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3282

      woyser 12 сентября 2017, 01:23

      Ничейный тур получился, ничейный!

      1
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      Рейтинг: +5873

      maygli 11 сентября 2017, 19:48

      Мне показалось, или Хабаровск из офсайда забил?! :-)))

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