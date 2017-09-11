Федотов спустя две минуты после выхода на замену забил в ворота «Урала» и спас для «СКА-Хабаровска» ничью

Ничейный тур получился, ничейный!
В Екатеринбурге прошел матч 9-го тура РФПЛ между «Уралом» и «СКА-Хабаровском». Игра завершилась ничейным результатом – 1:1.
Предлагаем вашему вниманию все голы этой встречи.
1:0 – Чантурия, 54 (с пенальти)
ГЛ! @FCURAL#НашФутбол #РФПЛ. 9-й тур. #УралСКА 1:0 54' Георгий Чантурия (пенальти) pic.twitter.com/46AfcoriZS— РФПЛ (@rfpl) 11 сентября 2017 г.
1:1 – Федотов, 76
ГЛ! @fcska#НашФутбол #РФПЛ. 9-й тур. #УралСКА 1:1 75' Виталий Федотов pic.twitter.com/WADuP31tVG— РФПЛ (@rfpl) 11 сентября 2017 г.