Моуринью: «Феллаини очень важный игрок для меня. Гораздо важнее, чем вы можете себе представить»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил раздражение тем, что тренерский штаб сборной Бельгии задействовал в матчах отборочного раунда к чемпионату мира-2018 травмированного полузащитника Маруана Феллаини. При этом специалист подчеркнул, что если состояние хавбека улучшится, он обязательно примет участие в поединка первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Базелем», который состоится во вторник, 12 сентября.

«Феллаини не тренировал вчера. Он очень важный игрок для меня, гораздо важнее, чем вы можете себе представить.

Я чувствую себя слабее, если Феллаини нет в команде. Неважно, на поле он или на скамейке запасных. Поэтому, если его состояние улучшится, он попадет в состав на матч с «Базелем».

У него была проблема со здоровьем в сборной Бельгии, затем он принял участие в матче с Грецией. После этого он почувствовал себя нехорошо», – сказал Моуринью.