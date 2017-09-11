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    Моуринью: «Феллаини очень важный игрок для меня. Гораздо важнее, чем вы можете себе представить»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил раздражение тем, что тренерский штаб сборной Бельгии задействовал в матчах отборочного раунда к чемпионату мира-2018 травмированного полузащитника Маруана Феллаини. При этом специалист подчеркнул, что если состояние хавбека улучшится, он обязательно примет участие в поединка первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Базелем», который состоится во вторник, 12 сентября.

    «Феллаини не тренировал вчера. Он очень важный игрок для меня, гораздо важнее, чем вы можете себе представить.

    Я чувствую себя слабее, если Феллаини нет в команде. Неважно, на поле он или на скамейке запасных. Поэтому, если его состояние улучшится, он попадет в состав на матч с «Базелем».

    У него была проблема со здоровьем в сборной Бельгии, затем он принял участие в матче с Грецией. После этого он почувствовал себя нехорошо», – сказал Моуринью.

    Источник: Daily Mail

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    11.09.2017 18:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +245

      Остап Бендер 1927 12 сентября 2017, 12:16

      Феллаини пора гнать в шею!

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 11 сентября 2017, 20:13

      Я долеко не мауринье, но для меня такая большая загадка, ну что хорошего в игроке Феллаини кроме узнаваемой прически?

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