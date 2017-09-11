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    ФФУ присудило киевскому «Динамо» техническое поражение за неявку на матч с «Мариуполем»

    Киевскому «Динамо» засчитано техническое поражение со счетом 0:3 в гостевой встрече седьмого тура УПЛ с «Мариуполем». Бело-голубые были наказаны за отказ приезжать на игру в Мариуполь, которая должна была состояться 27 августа.

    «Динамо» объяснило свое решение отсутствием письменных гарантий безопасности силовых структур на матче. Отметим, что молодежные команды киевлян также проигнорировала матч в Мариуполе, за что получили аналогичное наказание.

    Источник: ФФУ

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    11.09.2017 17:26
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +335

      Р-н-Д 15 сентября 2017, 16:06

      Серут шароварники героев повстанцев,на понос от страха пробило.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9028

      Novograd 14 сентября 2017, 09:19

      чмошники суркисовские

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 11 сентября 2017, 18:02

      Очень верное решение!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11239

      alp 11 сентября 2017, 17:57

      какой бардак у них там... это писец...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 11 сентября 2017, 17:41

      И поделом ! Все играют , а Киеву нужны гарантии ! У Порошенко их запросите !

      6
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      Рейтинг: +581

      Sergh4 11 сентября 2017, 17:40

      Красавчики! Это справедливо!

      4
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