ФФУ присудило киевскому «Динамо» техническое поражение за неявку на матч с «Мариуполем»

Киевскому «Динамо» засчитано техническое поражение со счетом 0:3 в гостевой встрече седьмого тура УПЛ с «Мариуполем». Бело-голубые были наказаны за отказ приезжать на игру в Мариуполь, которая должна была состояться 27 августа.

«Динамо» объяснило свое решение отсутствием письменных гарантий безопасности силовых структур на матче. Отметим, что молодежные команды киевлян также проигнорировала матч в Мариуполе, за что получили аналогичное наказание.