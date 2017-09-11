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    Азар: «Мората много поражает ворота головой, теперь ему нужно забивать ногами»

    Полузащитник «Челси» Эден Азар после матча четвертого тура АПЛ с «Лестером» (2:1) с юмором прокомментировал игру своего партнера по команде форварда Альваро Мораты. Во встрече с «лисами» испанский нападающий отметился голом головой. Это уже третий мяч для него, забитый со «второго этажа» в нынешнем сезоне.

    «Мората – хороший игрок. Я видел, что он много забивает головой... Теперь ему нужно забивать ногами. Он лучший игрок, который способен поражать ворота соперника всегда. Когда Альваро забивает, «Челси» побеждает. Поэтому я думаю, что он хорош.

    Он в отличной форме. За сборную Испании он отличился трижды в последних матчах, поэтому я надеюсь, что в «Челси» он может забить много голов. Я вернулся, и мы заработали три очка. Так что это хороший вечер для меня. Я чувствую, что готов быть частью команды», – сказал Азар.

    Источник: Goal.com

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    11.09.2017 15:15
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