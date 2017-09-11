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    Фурсенко: «Несмотря на две нулевые ничьи в последних матчах, «Зенит» остается самой забивающей командой РФПЛ»

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко не видит повода для беспокойства после нулевых ничьих команды с «Ростовом» и «Динамо» в двух последних турах РФПЛ. По словам руководителя, петербуржцы, несмотря ни на что, продолжают удерживать лидерство в Премьер-лиге по забитым мячам.

    «Вы помните, когда мы начинали с Адвокатом, у нас был целый ряд ничьих. Я, конечно, не хочу проводить аналогии, но футбол такая сложная штука. Всякое может быть, но я абсолютно уверен, что «Зенит» прорвется с Манчини, начнет выигрывать и забивать. Несмотря на две нулевые ничьи, мы по-прежнему остаемся самой забивающей командой чемпионата. Будем работать над собой», – сказал Фурсенко.

    После девяти туров сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, набрав 21 очко и опережая идущий следом «Локомотив» на один балл.

    Источник: Р-Спорт

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    11.09.2017 12:06
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4025

      raritet 11 сентября 2017, 16:13

      Никто не знает до конца всей кухни футбольной и потому что тут можно говорить. Одно ясно, чтобы команда смотрелась нужно время для ансамбля. Просто ,многие подзабыли , у Зенита , как впрочем и у многих других команд, были всегда проблемы с автобусами, Тут и Халк не мог ничем помочь, а не то что Дзюба.

      0
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 11 сентября 2017, 15:37

      Сам себя не похвалишь, не кто не похвалит

      0
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      Рейтинг: +6911

      sochi-2013 11 сентября 2017, 14:58

      А на втором месте, если кто не заметил, автобус Бердыева.

      0
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      Рейтинг: +8021

      nik55 11 сентября 2017, 13:12

      Фурсенко скажи зачем Бздюбу испортили---- не играет, не забивает и титулов не даете ?

      1
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 11 сентября 2017, 12:17

      Мда... Лучше б пять раз 1:0, чем один раз 5:1 и четыре по 0:0!

      1
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      ...
      Рейтинг: +2269

      dyema > Bivaliy67 11 сентября 2017, 12:38

      Лучше пять раз по 5:1 )))

      2
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > dyema 11 сентября 2017, 12:53

      Лучше сорок раз по глазу, чем три раза между глаз.

      3
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > 11 сентября 2017, 12:55

      Помню как обули Спартак 5-1, отлично настроились, молодцы. Но в чемпионате 30 игр.

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