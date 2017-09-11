Фурсенко: «Несмотря на две нулевые ничьи в последних матчах, «Зенит» остается самой забивающей командой РФПЛ»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко не видит повода для беспокойства после нулевых ничьих команды с «Ростовом» и «Динамо» в двух последних турах РФПЛ. По словам руководителя, петербуржцы, несмотря ни на что, продолжают удерживать лидерство в Премьер-лиге по забитым мячам.

«Вы помните, когда мы начинали с Адвокатом, у нас был целый ряд ничьих. Я, конечно, не хочу проводить аналогии, но футбол такая сложная штука. Всякое может быть, но я абсолютно уверен, что «Зенит» прорвется с Манчини, начнет выигрывать и забивать. Несмотря на две нулевые ничьи, мы по-прежнему остаемся самой забивающей командой чемпионата. Будем работать над собой», – сказал Фурсенко.

После девяти туров сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, набрав 21 очко и опережая идущий следом «Локомотив» на один балл.