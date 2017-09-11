Рыжиков: «Знали, что «Спартак» – команда одного момента»

Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков считает, что поражение от «Спартака» говорит о том, что его команда не достаточно здорово провела игру со столичным клубом. Голкипер пообещал еще более усердно работать в будущем.

Матч девятого тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Рубин» закончился со счетом 1:0.

— Мы знали, что «Спартак» – команда одного момента. Так получилось, что они использовали свой момент, забили гол. Обидно, досадно, но что делать – нужно работать, двигаться дальше.

— Сесар Навас вернулся в команду. Насколько это вдохновило вас и команду? Поскольку игрок знаковый и, безусловно, многие ждали его возвращения.

— Вы сами ответили на вопрос. Знаковый игрок, хороший человек, хороший футболист, лидер на поле, лидер за полем. Так что нет никаких проблем (улыбается). Добро пожаловать, Сесар. Мы рады, что у него с папой все хорошо на данный момент. Дай бог ему здоровья.

— Какая была установка на игру?

— Я не буду раскрывать секреты нашей установки. Матч закончился неудачно для нас, значит, недоработали где-то.

— Кто наибольшие хлопоты из соперников доставил?

— Промес наверно считается звездой не только «Спартака», но и нашего чемпионата. Он быстрый техничный, бьет с двух ног. Он в каждой игре забивает мне, так что будем работать.