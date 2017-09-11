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    Рыжиков: «Знали, что «Спартак» – команда одного момента»

    Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков считает, что поражение от «Спартака» говорит о том, что его команда не достаточно здорово провела игру со столичным клубом. Голкипер пообещал еще более усердно работать в будущем.

    Матч девятого тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Рубин» закончился со счетом 1:0.

    — Мы знали, что «Спартак» – команда одного момента. Так получилось, что они использовали свой момент, забили гол. Обидно, досадно, но что делать – нужно работать, двигаться дальше.

    — Сесар Навас вернулся в команду. Насколько это вдохновило вас и команду? Поскольку игрок знаковый и, безусловно, многие ждали его возвращения.

    — Вы сами ответили на вопрос. Знаковый игрок, хороший человек, хороший футболист, лидер на поле, лидер за полем. Так что нет никаких проблем (улыбается). Добро пожаловать, Сесар. Мы рады, что у него с папой все хорошо на данный момент. Дай бог ему здоровья.

    — Какая была установка на игру?

    — Я не буду раскрывать секреты нашей установки. Матч закончился неудачно для нас, значит, недоработали где-то.

    — Кто наибольшие хлопоты из соперников доставил?

    — Промес наверно считается звездой не только «Спартака», но и нашего чемпионата. Он быстрый техничный, бьет с двух ног. Он в каждой игре забивает мне, так что будем работать.

    Источник: ФК «Рубин»

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    11.09.2017 10:32
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +713

      Kotofey75 11 сентября 2017, 16:59

      Ударь Луис Андриано чуть левее и тебя, Чучело, вынимали бы из ворот вместе с мячом... И это был бы второй момент)

      0
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      Рейтинг: +217

      Avitaminoz 11 сентября 2017, 15:18

      Как хорошо что в своё время Спартак взял Диканя а не его. Были помню варианты. Слава богу не перешёл, что то там вроде Бердыев его просил остаться.

      0
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      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 11 сентября 2017, 15:05

      Раз дощечка, два дощечка - будет...

      0
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      Рейтинг: +305

      Алекс 914 11 сентября 2017, 14:33

      По делу то увереннее должны были выигрывать. Слишком высока была цена ошибки. Далеко конкуренты бы ушли.

      0
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 11 сентября 2017, 13:50

      Ну СКА Хабаровск с Вами бы не согласился. Там моментов было тьма, а вот голов не было. Как раз Спартак команда, которая не использует много моментов. Да и Рубину могли ещё парочку забить.

      2
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      Рейтинг: +256

      nbv 11 сентября 2017, 13:29

      Команда одного момента, эта та команда которая за всю игру создать один момент и забьет. А спартак мог вам отгрузить штук 5. Вот с реализацией проблема это да. Если бы забивали хо тябы половину что создали, были бы в лидирующей группе

      4
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 11 сентября 2017, 12:10

      Вообще то моментов голевых Спартак создал штук 5 примерно. Другое дело, что реализация подводит. А по-хорошему, чем считать чужие моменты, лучше бы Рыжиков рассказал сколько моментов создал Рубин? Или они надеялись выиграть матч с помощью автогола Спартака?

      7
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      Рейтинг: +2697

      turist82 > oyabun 11 сентября 2017, 12:45

      У них была тактика и они ее придерживались )) Правда нет нынче в Спартаке Ковтуна, который мог феерично жахнуть по своим воротам.

      1
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      Рейтинг: +5459

      Дядя Серёжа 11 сентября 2017, 12:09

      Моменту море...Рыжикову горе.

      3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 11 сентября 2017, 12:07

      Не буду говорить ничего о Рыжикове-Спартак с победой.

      4
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 11 сентября 2017, 11:10

      Много слов, мало сейвов.

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