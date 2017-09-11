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    Райола: «Дибала покинет «Ювентус»

    Футбольный агент Мино Райола не верит, что «Ювентусу» удастся сохранить форварда Паоло Дибалу.

    «Думаю, Дибала в скором времени покинет «Ювентус». Нелегко быть лидером в его возрасте.

    У него бы очень хорошо получилось в «Реале» или в одном из манчестерских клубов», – сказал Райола.

    Ранее сообщалось, «Барселона» предлагала за 23-летнего аргентинца 90 миллионов евро и Андреса Иньесту, а «Реал» оценил его в 85 миллионов плюс Матео Ковачич.

    Источник: Football Italia

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    11.09.2017 10:21
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +57

      АнтонзаЮве 12 сентября 2017, 22:56

      как говорил мой дед ты не думал... и райола не думает...он просто выдаёт желаемое за действительное... и вообще чего-то могут достигнуть такие люди как Дибала Погба Видаль Бон ... только в Юве...

      0
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    • ...
      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 11 сентября 2017, 15:50

      В МЮ

      0
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    • ...
      Рейтинг: +259

      pzdc. 11 сентября 2017, 11:18

      В Барсу)

      1
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      Рейтинг: +106

      kos999 11 сентября 2017, 11:08

      самое интересное за какую сумму. 250млн$

      0
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 11 сентября 2017, 10:37

      в реал)

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