Райола: «Дибала покинет «Ювентус»

Футбольный агент Мино Райола не верит, что «Ювентусу» удастся сохранить форварда Паоло Дибалу.

«Думаю, Дибала в скором времени покинет «Ювентус». Нелегко быть лидером в его возрасте.

У него бы очень хорошо получилось в «Реале» или в одном из манчестерских клубов», – сказал Райола.

Ранее сообщалось, «Барселона» предлагала за 23-летнего аргентинца 90 миллионов евро и Андреса Иньесту, а «Реал» оценил его в 85 миллионов плюс Матео Ковачич.