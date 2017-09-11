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    Венгер мог возглавить «МЮ» в 2001 году

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер не скрывает, что в 2001 году мог возглавить «Манчестер Юнайтед», сменив на этом посту Алекса Фергюсона.

    «Однажды я отказал «МЮ», так как чту ценности своего клуба. На мой взгляд, клуб характеризуется прежде всего именно этим. Эволюция «МЮ» в последние 20 лет крайне интересна, и будет здорово когда-нибудь поговорить об этом с прессой. Но когда я возглавил «Арсенал», клуб исповедовал ценности, которые нравятся мне в спорте. Поэтому я по-прежнему работаю здесь.

    «МЮ» всегда выглядел привлекательным, но в такие моменты я задаюсь вопросом: «Счастлив ли я в «Арсенале»?» И до сих пор ответ положительный», – сказал Венгер.

    Источник: Guardian.com

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    11.09.2017 09:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +91

      MAGOMED2000 11 сентября 2017, 13:03

      Он много чего мог)

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