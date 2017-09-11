Конте: «Канте стал игроком топ-уровня»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте остался доволен действиями своего игрока Н’Голо Канте в матче четвертого тура английской Премьер-лиги с «Лестером». По его словам, футболист вырост в настоящего игрока топ-уровня.

«Я думаю, Н’Голо провел потрясающий матч. Мы уже привыкли к этому, и он потрясающий футболист. Он просто невероятен. Он делал великолепные забегания и совершал рывки, его передачи и завершающие удары становятся все точнее.

Я думаю, нам важно, что игрок прогрессирует шаг за шагом, исправляет свои слабые стороны. Теперь Н’Голо стал действительно игроком топ-уровня», – заявил Конте.

Матч четвертого тура английской Премьер-лиги «Лестер» – «Челси» закончился со счетом 1:2.