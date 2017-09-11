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    Конте: «Канте стал игроком топ-уровня»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте остался доволен действиями своего игрока Н’Голо Канте в матче четвертого тура английской Премьер-лиги с «Лестером». По его словам, футболист вырост в настоящего игрока топ-уровня.

    «Я думаю, Н’Голо провел потрясающий матч. Мы уже привыкли к этому, и он потрясающий футболист. Он просто невероятен. Он делал великолепные забегания и совершал рывки, его передачи и завершающие удары становятся все точнее.

    Я думаю, нам важно, что игрок прогрессирует шаг за шагом, исправляет свои слабые стороны. Теперь Н’Голо стал действительно игроком топ-уровня», – заявил Конте.

    Матч четвертого тура английской Премьер-лиги «Лестер» – «Челси» закончился со счетом 1:2.

    Источник: ФК «Челси»

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    11.09.2017 07:45
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