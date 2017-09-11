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    Иммобиле видит правильный путь для «Лацио» после победы над «Миланом»

    Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле считает, что его команда показала правильный настрой в матче третьего тура итальянской Серии А с «Миланом». Игра закончилась со счетом 4:1.

    «Я могу назвать себя опытным футболистом, поэтому сохраняю спокойствие в такие моменты. Нам было непросто после ничьей со СПАЛом. Все говорили, что мы подсели после Суперкубка. Но далеко немногие смогут забить четыре гола в ворота «Милана».

    Сможет ли «Лацио» побороться за попадание в Лигу чемпионов? Думаю, мы на правильном пути», – заявил Иммобиле.

    Напомним, что 27-летний футболист забил три гола в ворота «Милана».

    Источник: Football Italia

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    11.09.2017 06:52
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