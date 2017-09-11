Райола: «Зидан с учетом инфляции и спонсоров стоит как Неймар»

Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы нескольких известных футболистов, сравнил трансфер форварда Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро со стоимостью Зинедина Зидана.

«На самом деле ничего особенного на нынешнем трансферном рынке не произошло. Все говорят о Неймаре, но если посмотреть на стоимость перехода Зидана в «Реал» из «Ювентуса» и учесть такие факторы, как инфляция и спонсоры, то получится практически та же самая цифра.

Не стоит забывать, что «Барселона» в свое время также серьезно потратилась на покупку Неймара, а теперь его приобрел не клуб, а страна», – сказал Райола.

Напомним, что в 2001 году переход Зинедина Зидана из «Ювентуса» обошелся «Реалу» в 75 миллионов евро.