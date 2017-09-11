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    Райола: «Зидан с учетом инфляции и спонсоров стоит как Неймар»

    Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы нескольких известных футболистов, сравнил трансфер форварда Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро со стоимостью Зинедина Зидана.

    «На самом деле ничего особенного на нынешнем трансферном рынке не произошло. Все говорят о Неймаре, но если посмотреть на стоимость перехода Зидана в «Реал» из «Ювентуса» и учесть такие факторы, как инфляция и спонсоры, то получится практически та же самая цифра.

    Не стоит забывать, что «Барселона» в свое время также серьезно потратилась на покупку Неймара, а теперь его приобрел не клуб, а страна», – сказал Райола.

    Напомним, что в 2001 году переход Зинедина Зидана из «Ювентуса» обошелся «Реалу» в 75 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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    11.09.2017 06:17
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 11 сентября 2017, 18:33

      Логика в этой экономике есть...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1426

      VSt 11 сентября 2017, 10:56

      Надо пересчитать на живой вес, как скотину :)).
      К чему вся эта статистика? Как-то видел ссылку на исследование, в котором сравнивалась сила армий Александра Македонского и Наполеона - задача для обкуренного мозга.

      1
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 11 сентября 2017, 09:57

      Реал последние игры и без лысого мог вничью сыграть а может и выиграть.Агента по ходу жаба душит что на продаже Неймара неплохо многие заработали.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +205

      Помпомпом 11 сентября 2017, 09:48

      Согласен:)

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 11 сентября 2017, 09:27

      Чисто математически Райола может и правильно прикинул факторы и условности перехода Зидана, но всё-таки не ему оценивать Зинедина Зидана!!... Ни тогдашнего, ни нынешнего!...
      "Может быть большая разница между стоимостью и ценностью..." (Джим Рон)

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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 11 сентября 2017, 09:20

      Дороже

      2
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