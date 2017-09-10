Семин назвал ничью с «Ахматом» движением вперед для «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал итог матча 9-го тура РФПЛ против «Ахмата» (1:1).

После данного результата московский клуб остался на втором месте в турнирной таблице и упустил возможность подняться на первую позицию.

«Наверное, результат получился закономерным. Могли выиграть: к этому шло. Могли и проиграть: концовку «Ахмат» провел очень сильно и оказал серьезное давление.

Наверное, очко для нас – движение вперед. Всегда очень сложно подвести всех к единым кондициям после игр сборных, после такого большого перерыва. Это и сыграло большую роль», – сказал Семин в эфире телеканала «Наш футбол».