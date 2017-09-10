Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Семин назвал ничью с «Ахматом» движением вперед для «Локомотива»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал итог матча 9-го тура РФПЛ против «Ахмата» (1:1).

    После данного результата московский клуб остался на втором месте в турнирной таблице и упустил возможность подняться на первую позицию.

    «Наверное, результат получился закономерным. Могли выиграть: к этому шло. Могли и проиграть: концовку «Ахмат» провел очень сильно и оказал серьезное давление.

    Наверное, очко для нас – движение вперед. Всегда очень сложно подвести всех к единым кондициям после игр сборных, после такого большого перерыва. Это и сыграло большую роль», – сказал Семин в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.09.2017 21:31
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 12 сентября 2017, 04:40

      ждем

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 11 сентября 2017, 17:15

      Упустили шанс выйти на чистое первое. Жаль.Все впереди

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 > bumer_moscow 11 сентября 2017, 18:30

      Уже второй, блин. Первый был в игре против Тосно

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 11 сентября 2017, 08:44

      Палыч вып..ди пожалуйста Пейчиновича, а Михалика больше в состав не ставь!!!!! И научи этих рас.....ев отдавать пасы вперёд, а не назад и поперек поля!!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 > Fan Loko mik 11 сентября 2017, 13:17

      Думаю когда Чорлука выздоровеет, Пейчинович сядет на лавку. У меня другой вопрос: почему не играет В. Денисов?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik > mdu86 11 сентября 2017, 15:25

      Скорее всего Палыч пока боится его сразу бросать в бой после травмы. В матче со Спамом он вышел во втором тайме и чуть было не случился рецедив.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +145

      бесёнок 11 сентября 2017, 08:32

      Уважаю Палыча,но это бред он ляпнул

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      ijgjr 11 сентября 2017, 00:07

      очень объективен Палыч -да без нападающего это нормально но так дого не может продолжаться

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 10 сентября 2017, 21:41

      Юрий Палыч, с каких это пор ничья стала движением вперёд для команды из лидирующей группы турнира?!... Какая-то нездоровая успокоенность.... Игроки в следующих играх и гетры не подтянут, раз тренера устраивают такие достижения....
      ЮП, надо раскочегарить молодцев!!!...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 10 сентября 2017, 21:41

      Какое же это движение вперёд? Упустили победу, которая могла вывести команду на первое место, хотя бы временно. Оборона - сплошное отбивание мяча из своей вратарской, причём ужасное - или в ноги сопернику, или, вместо того, чтобы поближе к воротам соперника - в небеса, недалеко от своих ворот.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11