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    РФПЛ. «Локомотив» в гостях упустил победу над «Ахматом»

    В матче 9-го тура РФПЛ «Ахмат» на своем поле ушел от поражения против «Локомотива» – 1:1. Голом в составе хозяев отметился Раванелли.

    После данного результата московский клуб набрал 20 очков и остался на втором месте в турнирной таблице. «Ахмат» – седьмой.

    Чемпионат России. РФПЛ. 9-й тур

    Ахмат (Грозный) – Локомотив (Москва) – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Родолфо, 55 (в свои ворота); 1:1 – Раванелли, 84.

    «Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Иванов, Бериша (Лео, 61), Швец, Исмаэл, Митришев, Мбенгуе (Садаев, 63).

    «Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Михалик, Пейчинович, И. Денисов, Игнатьев, Ан. Миранчук (Баринов, 83), Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан, Эдер (Тарасов, 63).

    Предупреждения: Лео, 66; Семенов, 90+5 – нет.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.09.2017 20:56
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +17752

      paracetamol 10 сентября 2017, 23:42

      Как можно упустить победу, не забив ни оного гола?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3254

      David_Fio 10 сентября 2017, 22:55

      не дотянули(((((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 10 сентября 2017, 21:22

      Всё верно, догоняющим проще, чем убегающим...)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1431

      anjaneri 10 сентября 2017, 21:21

      Ахматхаджинцы показали характер, вырвав очко у паровозников на последних минутах... Грозненцы строят не тлохую комманаду... У паровозиков пока слаба атака, потому и не могут вырваться в лидеры.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 10 сентября 2017, 21:19

      Позорно в наше время такой газон иметь то..

      8
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 10 сентября 2017, 21:18

      ожидаемо не тянет локо на лидера, пусть уступят место другим

      1
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      ...
      Рейтинг: -262

      lekseij2007 > карасевщина 10 сентября 2017, 21:47

      Кому, Спартаку? Он тянет? Или цска? Кто тянет то?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +160

      виктоша 10 сентября 2017, 21:17

      Это будет странный чемпионат.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 10 сентября 2017, 21:12

      Поле дрянь, игра приотвратная... На победу не наиграли ни те ни другие... Вот Енисей отгрузил 4 мяча и показал кто есть кто....))

      3
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 10 сентября 2017, 21:12

      Слов нет .

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 10 сентября 2017, 21:02

      На последней минуте матча судья Безбородов совершенно не разобрался в моменте. Тарасов и Семёнов оба грубо нарушали правила, и катились друг другу навстречу шипами вперёд! По воле случая пострадал Тарасов, но это вовсе не значит, что не нарушали правила оба! Нужно было обоим влепить по «горчичнику», а не только Семёнову, и назначить спорный мяч! Впрочем, на результате матча этот момент не отразился. И то хорошо.

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