РФПЛ. «Локомотив» в гостях упустил победу над «Ахматом»

В матче 9-го тура РФПЛ «Ахмат» на своем поле ушел от поражения против «Локомотива» – 1:1. Голом в составе хозяев отметился Раванелли.

После данного результата московский клуб набрал 20 очков и остался на втором месте в турнирной таблице. «Ахмат» – седьмой.

Чемпионат России. РФПЛ. 9-й тур

Ахмат (Грозный) – Локомотив (Москва) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Родолфо, 55 (в свои ворота); 1:1 – Раванелли, 84.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Иванов, Бериша (Лео, 61), Швец, Исмаэл, Митришев, Мбенгуе (Садаев, 63).

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Михалик, Пейчинович, И. Денисов, Игнатьев, Ан. Миранчук (Баринов, 83), Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан, Эдер (Тарасов, 63).

Предупреждения: Лео, 66; Семенов, 90+5 – нет.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ