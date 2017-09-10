Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Семак: «Снять запрет на мат? Если бы это помогло «Уфе»

    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал итог матча 9-го тура РФПЛ против «Краснодара» (0:1).

    После данного поражения уфимский клуб расположился на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России.

    – В первом тайме, на мой взгляд, играли очень глубоко, что мешало нам опасно контратаковать, были неплохие моменты, но остроты не хватало. Второй тайм начали немного лучше, но пропустили. Затем стали рисковать и у «Краснодара» появились возможности, чтобы увеличить счет, а у нас стопроцентных моментов не было. Счет абсолютно по игре.

    – Может, стоит снять запрет на употребление мата, чтобы взбодрить команду?

    – Если бы это помогало, не вижу здесь прямой взаимосвязи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.09.2017 20:24
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13741

      Dominator777 10 сентября 2017, 21:23

      Из песни слов не выкинешь, а из великого и могучего - мат. Может стоило бы в качестве эксперимента снять запрет на мат (смотришь и победы будут, а победителей не судят).

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11