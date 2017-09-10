Семак: «Снять запрет на мат? Если бы это помогло «Уфе»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал итог матча 9-го тура РФПЛ против «Краснодара» (0:1).

После данного поражения уфимский клуб расположился на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России.

– В первом тайме, на мой взгляд, играли очень глубоко, что мешало нам опасно контратаковать, были неплохие моменты, но остроты не хватало. Второй тайм начали немного лучше, но пропустили. Затем стали рисковать и у «Краснодара» появились возможности, чтобы увеличить счет, а у нас стопроцентных моментов не было. Счет абсолютно по игре.

– Может, стоит снять запрет на употребление мата, чтобы взбодрить команду?

– Если бы это помогало, не вижу здесь прямой взаимосвязи.