Семак: «Снять запрет на мат? Если бы это помогло «Уфе»

Из песни слов не выкинешь, а из великого и могучего - мат. Может стоило бы в качестве эксперимента снять запрет на мат (смотришь и победы будут, а победителей не судят).
Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал итог матча 9-го тура РФПЛ против «Краснодара» (0:1).
После данного поражения уфимский клуб расположился на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России.
– В первом тайме, на мой взгляд, играли очень глубоко, что мешало нам опасно контратаковать, были неплохие моменты, но остроты не хватало. Второй тайм начали немного лучше, но пропустили. Затем стали рисковать и у «Краснодара» появились возможности, чтобы увеличить счет, а у нас стопроцентных моментов не было. Счет абсолютно по игре.
– Может, стоит снять запрет на употребление мата, чтобы взбодрить команду?
– Если бы это помогало, не вижу здесь прямой взаимосвязи.