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    Эдер попал в стартовый состав «Локомотива» на матч с «Ахматом»; на острие хозяев сыграют Мбенгуе и Митришев

    Стали известны стартовые составы команд на матч девятого тура РФПЛ между грозненским «Ахматом» и московским «Локомотивом».

    «Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Иванов, Бериша, Швец, Исмаэл, Митришев, Мбенгуе.

    «Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Михалик, Пейчинович, И. Денисов, Игнатьев, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан, Эдер.

    Встреча пройдет в Грозном на «Ахмат Арене» и начнется в 19:00 по Москве 10 сентября.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: РПЛ

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    10.09.2017 18:03
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 10 сентября 2017, 21:13

      Судя по первой игре Эдер имеет те же способности, что и Дзюба! Слишком уж большая реклама ему была! Может освоится, но пока толку нет!

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 10 сентября 2017, 18:46

      Не думаю что Локо как Спартак напрягаться будет,скорее как Цска с Зенитом будут играть понадёжнее,а в атаке как получится.Посмотрим кто такой эдер.

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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 10 сентября 2017, 18:29

      Добро пожаловать, Эдер! Мы верим в тебя!

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