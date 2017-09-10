Эдер попал в стартовый состав «Локомотива» на матч с «Ахматом»; на острие хозяев сыграют Мбенгуе и Митришев

Судя по первой игре Эдер имеет те же способности, что и Дзюба! Слишком уж большая реклама ему была! Может освоится, но пока толку нет!
Стали известны стартовые составы команд на матч девятого тура РФПЛ между грозненским «Ахматом» и московским «Локомотивом».
«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Иванов, Бериша, Швец, Исмаэл, Митришев, Мбенгуе.
«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Михалик, Пейчинович, И. Денисов, Игнатьев, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан, Эдер.
Встреча пройдет в Грозном на «Ахмат Арене» и начнется в 19:00 по Москве 10 сентября.
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