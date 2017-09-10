Эдер попал в стартовый состав «Локомотива» на матч с «Ахматом»; на острие хозяев сыграют Мбенгуе и Митришев

Стали известны стартовые составы команд на матч девятого тура РФПЛ между грозненским «Ахматом» и московским «Локомотивом».

«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Иванов, Бериша, Швец, Исмаэл, Митришев, Мбенгуе.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Михалик, Пейчинович, И. Денисов, Игнатьев, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан, Эдер.

Встреча пройдет в Грозном на «Ахмат Арене» и начнется в 19:00 по Москве 10 сентября.

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