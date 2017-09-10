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    Аленичев: «Моя команда должна была забивать «Луч-Энергии» гораздо больше четырех мячей»

    Главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев подвел итог матчу 13 тура ФНЛ против «Луч-Энергии» (4:0). Специалист недоволен, что его команда забила всего лишь четыре гола.

    «Очень хорошую игру провели сегодня. Считаю, по качеству был наш лучший матч в этом сезоне. Особенно понравился первый тайм. Очень рад, что ребята практически на сто процентов выполнили тренерскую установку — мы планировали начать очень агрессивно, встречать соперника на их половине поля, свободно выходить из обороны в атаку, забить быстрый гол.

    Единственное, что меня сегодня огорчило — низкий процент реализации моментов. Мы должны были забивать сегодня гораздо больше, чем четыре мяча. Подавляющее преимущество по ходу всего матча. Во втором тайме хотелось дать возможность поиграть тем ребятам, кто получал мало игрового времени — они вошли неплохо в игру», – сказал экс-тренер московского «Спартака».

    «Енисей» сейчас лидирует в соревновании.

    Источник: ФК «Енисей»

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    10.09.2017 16:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 10 сентября 2017, 18:24

      Молодцы , но не зарывайся !

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