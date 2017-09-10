Экс-игрок «Кубани» и «Краснодара» Пиццелли забил гол прямым ударом с углового

Редкий по исполнению гол случился в матче Кубка Саудовской Аравии между «Аль-Шабабом» и «Аль-Батеном» (1:0). Игрок победившей команды Маркос Пиццелли в середине второго тайма решил нанести удар по воротам прямо с углового, и его «выстрел» достиг цели.

Футболист выступал в России с 2012 по 2014 годы. На его счету 31 матч за краснодарскую «Кубань» (восемь голов) и шесть матчей за «Краснодар».

Пиццелли с 2008 выступает за сборную Армении, за которую провел более 60 матчей.