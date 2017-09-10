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    Экс-игрок «Кубани» и «Краснодара» Пиццелли забил гол прямым ударом с углового

    Редкий по исполнению гол случился в матче Кубка Саудовской Аравии между «Аль-Шабабом» и «Аль-Батеном» (1:0). Игрок победившей команды Маркос Пиццелли в середине второго тайма решил нанести удар по воротам прямо с углового, и его «выстрел» достиг цели.

    Футболист выступал в России с 2012 по 2014 годы. На его счету 31 матч за краснодарскую «Кубань» (восемь голов) и шесть матчей за «Краснодар».

    Пиццелли с 2008 выступает за сборную Армении, за которую провел более 60 матчей.

    Источник: YouTube

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    10.09.2017 12:12
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +24829

      dok66 10 сентября 2017, 15:29

      А что еще остается ! Только самому и забивать ! Гол красавец !

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 10 сентября 2017, 13:30

      Гол хорош!Комментатор чуть свой язык не сожрал.

      1
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      Рейтинг: +24

      Kotiwe 10 сентября 2017, 13:05

      Такие голы редкость,поэтому красивы!Да и вообще сложны в исполнении

      2
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    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 10 сентября 2017, 13:04

      Какого парня упустили!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1742

      Alex Y 10 сентября 2017, 12:41

      круто)

      2
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