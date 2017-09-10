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    О’Коннор: «После того, как я вернулся из России, с футболом было покончено»

    Бывший нападающий «Локомотива» и «Томи» Гарри О’Коннор отметил, что после пребывания в России он разочаровался в спортивной карьере. Шотландец у себя на родине решил открыть футбольную школу.

    «После того, как я вернулся из России, с футболом было покончено. Я был убит тем, что в «Томи» мне отказались заплатить. После того случая понял, что футбол не стоит моих жертв. Я задумался над тем, как можно помочь детям. Вот и решил открыть футбольную школу», – приводит слова О’Коннора Scotsman.

    О’Коннор покинул Россию после сезона-2012/13.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.09.2017 11:11
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 10 сентября 2017, 15:29

      Бедолага последний х.. без соли доедает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +106

      kos999 10 сентября 2017, 13:01

      Мы всё знаем

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17752

      paracetamol 10 сентября 2017, 12:39

      Зато Локо обобрал по-полной. На всю жисть хватит.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 10 сентября 2017, 12:04

      Я был убит тем, что в «Томи» мне отказались заплатить(c)ну а как он думал,у нас не столь богатые клубы в регионах,что бы вовремя давать зарплату

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