О’Коннор: «После того, как я вернулся из России, с футболом было покончено»

Бывший нападающий «Локомотива» и «Томи» Гарри О’Коннор отметил, что после пребывания в России он разочаровался в спортивной карьере. Шотландец у себя на родине решил открыть футбольную школу.

«После того, как я вернулся из России, с футболом было покончено. Я был убит тем, что в «Томи» мне отказались заплатить. После того случая понял, что футбол не стоит моих жертв. Я задумался над тем, как можно помочь детям. Вот и решил открыть футбольную школу», – приводит слова О’Коннора Scotsman.

О’Коннор покинул Россию после сезона-2012/13.