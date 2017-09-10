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    Аллегри: «Дибала и Неймар могут стать лучшими игроками мира после заката Месси и Роналду»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри выразил удовлетворение нынешним уровнем форварда Пауло Дибалы. Специалист считает, что аргентинец способен в ближайшее время стать лучшим футболистом мира.

    «Дибала растет, как физически, так и технически. Он имеет все шансы стать наряду с Неймаром лучшим игроком в мире после заката Месси и Роналду.

    Намерен ли я покинуть «Ювентус»? Нет, я счастлив здесь, мы должны продолжать и дальше давать результат», – заявил Аллегри.

    Дибала в нынешнем сезоне провел в чемпионате Италии три матча, в которых забил пять голов.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    10.09.2017 08:44
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +139

      Антон Л 10 сентября 2017, 19:32

      Азар мог бы поконкурировать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +259

      pzdc. 10 сентября 2017, 12:00

      Соглашусь

      0
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    • ...
      Рейтинг: +136

      Avatar 2 10 сентября 2017, 11:51

      Верно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +301

      23igkra 10 сентября 2017, 10:58

      Неймар уже в следующем сезоне может Золотой мяч получить. Все для этого есть. Хорошие перспективы в ЛЧ и на ЧМ.

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