Аллегри: «Дибала и Неймар могут стать лучшими игроками мира после заката Месси и Роналду»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри выразил удовлетворение нынешним уровнем форварда Пауло Дибалы. Специалист считает, что аргентинец способен в ближайшее время стать лучшим футболистом мира.

«Дибала растет, как физически, так и технически. Он имеет все шансы стать наряду с Неймаром лучшим игроком в мире после заката Месси и Роналду.

Намерен ли я покинуть «Ювентус»? Нет, я счастлив здесь, мы должны продолжать и дальше давать результат», – заявил Аллегри.

Дибала в нынешнем сезоне провел в чемпионате Италии три матча, в которых забил пять голов.