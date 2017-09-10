Червиченко: «Без Промеса «Спартак» не сможет подняться выше шестой строчки»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что полузащитник Квинси Промес стал главной причиной победы красно-белых в матче 9-го тура РФПЛ против «Рубина» (1:0).

В нынешнем сезоне Промес провел за московский клуб в чемпионате России девять матчей, в которых забил шесть голов и отдал три результативные передачи.

«Сегодняшняя победа красно-белых стала возможной благодаря тому, за счет чего многие предыдущие победы команды стали возможны. Я говорю о Квинси Промесе и его индивидуальном мастерстве.

Не будь голландца, мне кажется, «Спартак» не сможет подняться выше шестой строчки. Остальные выглядели довольно уныло. Активность Промеса, его мастерство и стремление – это залог успеха», – сказал Червиченко.