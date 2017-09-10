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    Червиченко: «Без Промеса «Спартак» не сможет подняться выше шестой строчки»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что полузащитник Квинси Промес стал главной причиной победы красно-белых в матче 9-го тура РФПЛ против «Рубина» (1:0).

    В нынешнем сезоне Промес провел за московский клуб в чемпионате России девять матчей, в которых забил шесть голов и отдал три результативные передачи.

    «Сегодняшняя победа красно-белых стала возможной благодаря тому, за счет чего многие предыдущие победы команды стали возможны. Я говорю о Квинси Промесе и его индивидуальном мастерстве.

    Не будь голландца, мне кажется, «Спартак» не сможет подняться выше шестой строчки. Остальные выглядели довольно уныло. Активность Промеса, его мастерство и стремление – это залог успеха», – сказал Червиченко.

    Источник: Rusfootball.info

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    10.09.2017 00:02
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +713

      Kotofey75 10 сентября 2017, 16:51

      Толстый вафлер...

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 10 сентября 2017, 11:51

      Ублюдок жирный. Допиздится скоро, из дома без охраны не выйдет, пришибут.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2119

      OldenVad 10 сентября 2017, 11:50

      Это называется Лидер. Вон Ливерпуль как слил после удаления Мане. Что хочет сказать эта жирная мразь, которая убивала клуб?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 сентября 2017, 11:33

      Так про любую команду сказать можно. Умник хренов.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 10 сентября 2017, 10:06

      без червяка спартак уже смог и это главное,а с червяком что было все мы знаем

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +675

      vladimir63 10 сентября 2017, 09:54

      ёпта ! америку открыл ! да в любой команде убери основного игрока и будет другая игра !

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +92

      yuran63 10 сентября 2017, 07:33

      Идиот,ну что ещё можно сказать об этой ростовской быдлятине.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +901

      Krics 10 сентября 2017, 00:46

      Если б тебя не было в Спартаке, вряд ли б кто тебя знал.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +752

      апоголлл > Krics 10 сентября 2017, 00:53

      на все 100 процентов.

      1
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      Рейтинг: +157

      Ali77 10 сентября 2017, 00:24

      Не было бы тебя в Спартаке, мне кажется, ты бы не смог подняться выше уровня своего интеллекта

      5
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      Рейтинг: +307

      shpilman 10 сентября 2017, 00:24

      ой да иди ты на ксуй, в каждой команде есть свой лидер через которого строят игру

      6
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