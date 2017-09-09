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    Примера. «Барселона» разгромила «Эспаньол», Месси сделал хет-трик

    В матче 3-го тура Примеры «Барселона» на «Камп Ноу» одержала крупную победу над «Эспаньолом» – 5:0. Автором хет-трика в составе хозяев стал Лионель Месси.

    Таким образом, каталонский клуб победил в третьей игре подряд и возглавил турнирную таблицу.

    Чемпионат Испании. Примера. 3-й тур

    Барселона – Эспаньол – 5:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Месси, 26; 2:0 – Месси, 35; 3:0 – Месси, 67; 4:0 – Пике, 87; 5:0 – Л. Суарес, 90.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.09.2017 23:36
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 10 сентября 2017, 10:37

      Лёня красава феерит-ходит на работу и на 100% отрабатывает начисляемую ему зарплату,в отличии наших деревянных рф футболёров...

      1
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 10 сентября 2017, 00:40

      барса злая

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 10 сентября 2017, 00:36

      а реал то опять вничью сыграл четам такое

      0
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      Рейтинг: +1130

      petr69 10 сентября 2017, 00:33

      С Ювентусом особо не разгуляешься,так хоть тут оторваться

      0
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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА > petr69 10 сентября 2017, 00:44

      Ювентусу ничего не светит против Барсы, вообще другой футбол будет, теперь у Барсы скамейка не плохая. И в защите лучше отрабатывают.

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > Ф.К БАРСЕЛОНА 10 сентября 2017, 00:47

      А можно аргументы? почему будет другой футбол, и почему скамейка неплохая?

      0
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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА > Павел Буре 10 сентября 2017, 01:01

      Другой футбол потому что теперь у Барсы новый тренер и не кто не ожидает в какой футбол он сыграет, а Ювентус не тот что в прошлом году, боннучи ушел, буффон какой то дырявый в последнее время, а скамейка лучше тем что теперь есть паулиньо семеду и делуфеу все троя трудяги и седня это было очень хорошо видно плюс есть дембеле который мастер по раздованию голевых передач. Вот почему будет совсем другой футбол.

      0
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 10 сентября 2017, 00:11

      Нормально!!!

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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 10 сентября 2017, 00:02

      Дембеле очень даже ничего, голевой пас отдал и Суарес наконец забил!

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 9 сентября 2017, 23:59

      О нём говорят, спорят... Его восхваляют и ненавидят... А он просто талантливо делает работу, которая ему нравится и восхищает болельщиков!!...
      Удачи, Мастер!!....

      "Талант без гения стоит немногого. Гений без таланта не стоит ничего...." (Поль Валери)

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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА 9 сентября 2017, 23:41

      Все отыграли на твердую пятерку, даже Гомешь))) Дембеле хороший дебют, так держать.

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