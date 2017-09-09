Примера. «Барселона» разгромила «Эспаньол», Месси сделал хет-трик

В матче 3-го тура Примеры «Барселона» на «Камп Ноу» одержала крупную победу над «Эспаньолом» – 5:0. Автором хет-трика в составе хозяев стал Лионель Месси.

Таким образом, каталонский клуб победил в третьей игре подряд и возглавил турнирную таблицу.

Чемпионат Испании. Примера. 3-й тур

Барселона – Эспаньол – 5:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Месси, 26; 2:0 – Месси, 35; 3:0 – Месси, 67; 4:0 – Пике, 87; 5:0 – Л. Суарес, 90.

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