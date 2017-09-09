Яковлев полагает, что у «Спартака» в Лиге чемпионов все будет хорошо

Болельщик Локо, но буду за все наши клубы болеть в Европе! верим в Россию, верим в наших!!!
Полузащитник махачкалинского «Анжи» Павел Яковлев, до Дагестана выступавший за московский «Спартак», поделился ожиданиями от игры красно-белых в групповом этапе Лиги чемпионов. По мнению хавбека, у москвичей все будет в порядке.
«Лига чемпионов – турнир другого уровня, у ребят будет запредельный настрой; думаю, будет все хорошо. Хотелось бы, чтобы вышли из группы, будем болеть за российский коэффициент», – сказал Яковлев.
Первый матч «Спартак» проведет 13 сентября в гостях против словенского «Марибора».