Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Яковлев полагает, что у «Спартака» в Лиге чемпионов все будет хорошо

    Полузащитник махачкалинского «Анжи» Павел Яковлев, до Дагестана выступавший за московский «Спартак», поделился ожиданиями от игры красно-белых в групповом этапе Лиги чемпионов. По мнению хавбека, у москвичей все будет в порядке.

    «Лига чемпионов – турнир другого уровня, у ребят будет запредельный настрой; думаю, будет все хорошо. Хотелось бы, чтобы вышли из группы, будем болеть за российский коэффициент», – сказал Яковлев.

    Первый матч «Спартак» проведет 13 сентября в гостях против словенского «Марибора».

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.09.2017 20:35
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +54

      Fabbro 12 сентября 2017, 03:04

      Болельщик Локо, но буду за все наши клубы болеть в Европе! верим в Россию, верим в наших!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4025

      raritet 11 сентября 2017, 15:31

      как болельщик Зенита, буду всей душой болеть за наших Спартаковцев . Думаю ,они смогут отомстить за нашу похмельную сбродную , которые обгадились в свое время в этом негостеприимном городишке. Вперед Спартак!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +193

      Forlan-LV > raritet 11 сентября 2017, 19:17

      Спасибо !!!
      Питеру взаимно победы в Лиге Европы!
      Вам по силам в этом сезоне покорить эту вершину ещё раз!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4025

      raritet 11 сентября 2017, 15:28

      Ну думаю, уж что-то , а словенцы вообще не соперник для Спартака. Так легкий перекус. Наверняка, один Промес дороже всей команды из Словении. Они конечно парни атлетичные , но не более того.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +489

      mikitka 10 сентября 2017, 20:44

      Нет, не будет.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11