Яковлев полагает, что у «Спартака» в Лиге чемпионов все будет хорошо

Полузащитник махачкалинского «Анжи» Павел Яковлев, до Дагестана выступавший за московский «Спартак», поделился ожиданиями от игры красно-белых в групповом этапе Лиги чемпионов. По мнению хавбека, у москвичей все будет в порядке.

«Лига чемпионов – турнир другого уровня, у ребят будет запредельный настрой; думаю, будет все хорошо. Хотелось бы, чтобы вышли из группы, будем болеть за российский коэффициент», – сказал Яковлев.

Первый матч «Спартак» проведет 13 сентября в гостях против словенского «Марибора».